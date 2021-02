Israel: Null Tote unter 523 000 Corona-Geimpften

Teilen

Tel Aviv – Über eine halbe Million Menschen wurden in Israel bereits zwei Mal geimpft und unter diesen ist gibt es keinen einzigen Toten.

Wie die Bild unter Bezugnahme auf eine Meldung der Times of Israel berichtet, erkrankten nur 544 der insgesamt 523,000 Menschen anschließend an Corona – das sind gerade einmal 0,1 Prozent. Unter ihnen habe es nur vier ernste Fälle und 15 Einweisungen ins Krankenhaus gegeben, aber keinen einzigen Todesfall. Somit liegt die Wirksamkeitsrate des dort eingesetzten Impfstoffes von Biontech bei 93 Prozent, teilte der Gesundheitsdienstleister „Maccabi Healthcare Services“ am Donnerstag mit, der die Impfungen durchgeführt hatte.

„Diese Daten beweisen eindeutig, dass der Impfstoff sehr effektiv ist und wir haben keinen Zweifel daran, dass er das Leben vieler Israelis gerettet hat“, sagte die leitende Maccabi-Beamtin Dr. Miri Mizrahi Reuveni nach der Veröffentlichung der neuen Daten.

Die Statistiken von Maccabi werden auf der ganzen Welt aufmerksam verfolgt, da sie den ersten wichtigen Einblick in die Leistungsfähigkeit des Impfstoffs außerhalb der klinischen Studien geben. Die bisherigen Ergebnisse weisen daraufhin, dass die tatsächliche Wirksamkeit nahe an den 95 Prozent liegt, die nach den klinischen Studien von Pfizer angegeben wurden.

Das deutsch-türkischen Power-Paar Uğur Şahin (55) und Özlem Türeci (53), haben mit ihrem Unternehmen BioNTech den mRNA-Impfstoff BNT162b2 gegen das tödliche Virus Covid-19 entwickelt.

Israel begann seine landesweite Impfkampagne am 20 Dezember und liegt mit einer Quote von 71,2 Prozent an erster Stelle weltweit. Im Vergleich: In Deutschland wurden bisher etwa 3,8 Millionen Impfungen durchgeführt, das entspricht gerade einmal einer Impfquote von rund 4,6 Prozent.

