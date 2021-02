Erdogan: „Wir haben die Sportinfrastruktur der Türkei komplett erneuert“

Teilen

Adana – Während türkische Stadien, wie etwa das bis 2011 von Rekordmeister Galatasaray genutzte Ali Sami Yen Stadion, wegen ihren heruntergekommenen Zuständen noch in den 1980er Jahren von Sportkommentatoren als „Kartoffelacker“ bezeichnet wurden, baute das Land in den letzten Jahrzehnten modernste Stadien, die mit den besten Stadien der Welt mithalten können.

„Wir haben die Sportinfrastruktur unseres Landes in den letzten 18 Jahren komplett erneuert. Je nach den Bedürfnissen unserer Provinzen haben wir neue Sportanlagen in Betrieb genommen. Wir haben Stadien, Schwimmbäder, Fußballplätze, Jugendzentren, Sporthallen und Leichtathletikbahnen in allen Ecken der Türkei gebaut“, so der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in seiner Rede via Videoübertragung bei der Eröffnungsfeier des neu errichteten Stadions in der südtürkischen Stadt Adana, dem Yeni Adana Stadyumu.

Nach einer fast siebenjährigen Bauzeit wurde das Stadion am Freitag offiziell in Betrieb genommen. Das sechsstöckige Stadion, das die FIFA- und UEFA-Standards erfüllt, hat eine Kapazität von 33.543 Plätzen. Das Stadion verfügt über eine Tiefgarage für 1.500 Autos, einen Gebetsraum, zwei Schwimmbäder und Massagesalons für die Sportler und die Schiedsrichter.

Wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, symbolisieren die Farben der Sitze die beiden alteingesessenen Vereine von Adana. Die Sitzordnung umfasst sowohl die Farben von Adana Demirspor (blau und marineblau) als auch von Adanaspor (orange und weiß).

Zahlreiche neue Stadien

Zu den weiteren Stadien, die in den letzten Jahren erbaut wurden, gehören auch das überdachte Türk Telekom Stadium (Istanbul, 55223 Sitze), das 2016 erbaute und ebenfalls überdachte Vodafon Stadium in Istanbul mit 41188 Sitzen und das 2015 erbaute Antalya Stadion mit 32537 Sitzen.

