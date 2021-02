Atak Electric: Erdogan fährt ersten türkischen fahrerlosen Bus Probe

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan unternahm am Montag eine Probefahrt im ersten in der Türkei entworfenen und hergestellten fahrerlosen E-Bus, dem Atak Electric.

Ankara – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan unternahm am Montag eine Probefahrt im ersten in der Türkei entworfenen und hergestellten fahrerlosen E-Bus, dem Atak Electric.

Der von den türkischen Unternehmen Karsan und Adastec entwickelte Elektrobus wurde Erdogan in einer feierlichen Zeremonie im Präsidentschaftskomplex in der türkischen Hauptstadt Ankara vorgestellt.

„Der Bus ist für unser Land eine Quelle des Stolzes“, sagte Erdogan gegenüber Reportern. Der türkische Staatschef zeigte sich zuversichtlich, dass die Türkei eine würdige Position auf dem Elektrobusmarkt einnehmen wird, und kündigte den baldigen Start der Serienproduktion an.

Der selbstfahrende E-Bus ist 8,30 m lang, 3,10 m hoch und 2,43 m breit. 22 Sitz- und 26 Stehplätze gibt es an Bord, der Zugang ist barrierefrei. Die Technik soll in Zukunft aber auch in größeren Bussen mit bis zu 24 m Länge zum Einsatz kommen. Die Reichweite gibt Karsan mit 300 km an. Die Akkus sollen in nur 2,5 Stunden voll aufgeladen sein.

An die anwesenden Vertreter der Herstellerfirmen gerichtet fragte Erdogan, wie schnell die Busse fahren können.

„In Michigan werden unsere Busse ab diesem Sommer mit 50 km/h unterwegs sein“, so ein Sprecher Karsans. Der US-Staat habe bereits 200 fahrerlose E-Busse des türkischen Herstellers bestellt.

Erdogan zeigte sich zuversichtlich, dass der US-Hersteller Tesla die Türkei besuchen werde, um den Bus zu sehen.

„Ich werde Elon Musk sagen: ‚Immer erzählst du davon, was du gemacht hast, aber steig in den Flieger und komm her, schau was wir gemacht haben“, so Erdogan.

Karsan, der türkische Pionier im Fahrzeugbau

In mehr als 50 Jahren türkischer Automobilgeschichte produziert Karsan eigene Fahrzeuge und Komponenten für weltweit führende Marken im Nutzfahrzeugbereich. Seit 1981 werden alle diese Aktivitäten mit 100 Prozent heimischem Kapital abgewickelt, und das Werk in Bursa nahe Istanbul kann im Einschichtbetrieb bis zu 18.200 Fahrzeuge pro Jahr herstellen. Dort können ganz flexibel Pkw, Lkw, Minivans und Busse an einem Standort hergestellt werden. Das Werk befindet sich 30 km vom Stadtzentrum von Bursa entfernt und wurde auf einer Fläche von 206.000 qm errichtet, von denen 90.000 qm geschlossene Flächen umfassen.

Karsan ist seit mehr als 50 Jahren der einzige unabhängige Mehrmarken-Fahrzeughersteller in der Türkei, und die nächste Phase für das Unternehmen, unterstützt und gefördert von seinen Geschäftspartnern und Lizenzgebern, besteht darin, maßgeschneiderte Versionen von neuen und bestehenden Fahrzeugen zu entwickeln, um seine Präsenz auf alle Segmente des Güter- und Personenverkehrs auszuweiten. Mit dem Ziel, „innovative Produkte und Dienstleistungen von der Idee bis zur Marktreife zu entwickeln“ und jedes relevante Marktsegment zu bedienen, will Karsan vor allem seine Geschäftssparte Hauptproduzenten/OEM stärken. Dabei managt Karsan die gesamte Wertschöpfungskette von der Forschung und Entwicklung über die Fertigung bis hin zum Marketing und Kundendienst.

