USA: Wirtschaftsführer fordern Absetzung Trumps

Teilen

Washington – Nachdem Anhänger des scheidenden US-Präsidenten am Mittwoch das Kapitol stürmten, hat der Leiter einer großen US-Wirtschaftsgruppe hochrangige US-Abgeordnete aufgefordert, für die „Bewahrung der Demokratie“, Donald Trump aus dem Amt zu entfernen.

Trump habe „zu Gewalt angestiftet, um an der Macht zu bleiben“, und jeder gewählte Abgeordneter, der ihn verteidigt, verletze seinen Eid auf die Verfassung und lehne die Demokratie zugunsten von Anarchie ab“, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters Jay Timmons, Präsident und CEO der National Association of Manufacturers, einer Gruppe, die 14.000 Unternehmen in den USA vertritt, darunter Exxon Mobil Corp, Pfizer Inc und Toyota Motor Corp.

„Vizepräsident Pence, der aus dem Kapitol evakuiert wurde, sollte ernsthaft erwägen, mit dem Kabinett zusammenzuarbeiten, um den 25. Zusatzartikel zur Verfassung anzuwenden , um die Demokratie zu bewahren“, so Timmons. Der Wirtschaftschef bezeichnete Trumps Behauptungen einer angeblichen Wahlfälschung eine „widerliche Episode“. Trump hat noch 14 Tage im Amt, bevor der designierte Präsident Joe Biden am 20. Januar sein Amt antritt.

Während der Kongresssitzung zur Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden haben am Mittwoch Anhänger Trumps das Kapitol gestürmt. Die Sitzung wurde unterbrochen. Eine Frau wurde erschossen und mindestens vier andere wurden während des Handgemenges im Kapitol verletzt, das mit Abgeordneten im Inneren abgeriegelt wurde.

Vizepräsident Mike Pence, der im Kapitol war, als das Gebäude gestürmt wurde, twitterte, dass die „Gewalt und Zerstörung, die im US-Kapitol stattfindet“, sofort aufhören müsse. In den sozialen Medien wurde Trump aufgefordert, seine Anhänger zurückzurufen. Trumps ehemalige Kommunikationsdirektor Alyssa Farah schrieb auf Twitter, dass er den Angriff verurteilen müsse. „Du bist der Einzige, auf den sie hören werden. Für unser Land!“

Sein ehemaliger Stabschef Mick Mulvaney twitterte: „Der Tweet des Präsidenten ist nicht genug. Er kann das jetzt stoppen und muss genau das tun. Sagen Sie diesen Leuten, sie sollen nach Hause gehen.“