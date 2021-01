Türkei fördert 2020 Rekordmenge an Gold

Teilen

Ankara – Die Jahresproduktion von 42 Tonnen Gold im vergangenen Jahr markiert den höchsten Stand in der Geschichte der Türkei.

Im Jahr 2020 hat die Goldförderung der Türkei mit 42 Tonnen den höchsten Stand ihrer Geschichte erreicht, sagte der Minister für Energie und natürliche Ressourcen Fatih Dönmez am Donnerstag. Dies habe der türkischen Wirtschaft einen Beitrag von 2,4 Milliarden Dollar eingebracht, sagte Dönmez während seines Treffens mit dem türkischen Goldminenverband im Ministerium. Wie die Nachrichtenagentur Anadolu (AA) berichtet, übertrifft diese Menge den Rekord aus dem Jahr 2019, als 38 Tonnen Gold produziert wurden.

Die Türkei hat bis heute 6 Milliarden Dollar in den Goldsektor investiert, in dem derzeit 13.200 Menschen beschäftigt sind, so Dönmez. 2001 habe die Türkei die Goldförderung mit bescheidenen 1,4 Tonnen begonnen und seitdem 382 Tonnen Gold gefördert. In der Türkei befinden sich insgesamt 18 Goldminen in Produktion, während 20 neue Goldminenprojekte auf Investitionen warten, berichtet AA weiter.

„Wenn diese Projekte verwirklicht sind, wird unsere Goldproduktion hoffentlich 100 Tonnen erreichen. Unser Ziel ist es, unseren Goldbedarf aus lokalen Quellen zu decken, das goldbedingte aktuelle Defizit [Importe] erheblich zu verringern und die Beschäftigung in diesem Bereich zu erhöhen“, betonte der türkische Minister.

China weltgrößter Goldproduzent

Im weltweiten Vergleich gehört die Türkei jedoch eher zu den kleinen Produzenten. 2019 führte China mit 383,2 Tonnen die weltweite Liste der größten Goldproduzenten erneut an.

Viele Jahre lang war China mit einem Anteil von 11 Prozent an der weltweiten Minenproduktion die führende Produktionsnation. Allerdings ist die Produktion im letzten Jahr um fast 400 Tonnen gesunken, was den dritten Rückgang in Folge bedeutet. Der Abwärtstrend ist größtenteils auf die von der Regierung auferlegten strengeren Umweltrichtlinien zurückzuführen. Zum Beispiel zwangen strengere Kontrollen über die Verwendung von Zyanid in Goldminen mehrere Betriebe dazu, die Produktion zu drosseln. Die weitere Liste laut US Global Investors:

2. Russland – 329,5 Tonnen

Massive 83 Prozent des europäischen Goldes kommt aus Russland, das seine Produktion seit 2010 jedes Jahr gesteigert hat. Russland hat Australien überholt und ist nun der zweitgrößte Produzent der Welt – 2019 wurden 50 Tonnen mehr gefördert als im Jahr zuvor. Wer ist der größte Käufer von russischem Gold? Die russische Regierung natürlich, die rund zwei Drittel des gesamten produzierten Goldes kauft.

3. Australien – 325,1 Tonnen

Australien hat sieben Jahre in Folge einen Produktionsanstieg zu verzeichnen, 2019 um 4 Prozent. Die Mineralienindustrie produziert mehr als die Hälfte der gesamten Exporte Australiens und erwirtschaftet etwa 8 Prozent des BIP. Höhere Produktion in mehreren Minen und das Hochfahren von Projekten wie Mount Morgans und Cadia Valley trugen zur Produktionssteigerung bei.

4. Vereinigte Staaten – 200,2 Tonnen

Die amerikanische Goldproduktion ging 2019 um 11 Prozent zurück und beendete damit fünf aufeinanderfolgende Jahre des Wachstums. Zwölf Bundesstaaten produzierten das Gold im Wert von rund 8,9 Milliarden US-Dollar, was 6,1 Prozent der globalen Gesamtmenge entspricht. Rund 78 Prozent des in den USA produzierten Goldes stammt aus Nevada. Würde der Staat als Land gelten, wäre er mit 173,6 Tonnen, die 2019 gefördert wurden, die Nummer sechs auf dieser Liste.

5. Kanada – 182,9 Tonnen

Kanada hält seit drei Jahren den fünften Platz, selbst mit einem leichten Rückgang der Produktion im Jahr 2019. Es wird erwartet, dass neue Projekte in Nunavat, Yukon und Quebec eine stärkere Produktion im Jahr 2020 unterstützen werden. Kanadas Goldminenproduktion wird von 2019 bis 2023 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,7 Prozent auf 7,6 Millionen Unzen wachsen.

6. Peru – 143,3 Tonnen

Die Goldproduktion in Peru ist das vierte Jahr in Folge gesunken, was vor allem auf ein hartes Durchgreifen gegen illegale Minenbetriebe in der Region La Pampa und niedrigere Gehalte bei bestehenden Projekten zurückzuführen ist. Der Bergbau ist ein bedeutender Teil der peruanischen Wirtschaft und macht über 28 Prozent der Gesamtproduktion der Region aus.

7. Ghana – 142,4 Tonnen

Ghana ist Afrikas größter Goldproduzent, der 2019 Südafrika vom Spitzenplatz verdrängt hat, und ist auch für seine Reserven an verschiedenen Industriemineralien bekannt. Branchengrößen wie AngloGold Ashanti und Gold Fields haben ihren Fokus von Südafrika nach Ghana verlagert, wo die Vorkommen billiger und einfacher abzubauen sind. Der westafrikanische Staat verfügt über rund 1.000 Tonnen an Reserven und rückte von Platz 10 im letzten Jahr auf Platz 7 der Liste vor.

8. Südafrika – 118,2 Tonnen

Einst mit großem Abstand der Top-Goldproduzent der Welt, hat sich Südafrikas Goldförderung seit 2008 jedes Jahr verringert, mit Ausnahme von 2013, als die Produktion um ein paar Tonnen stieg. Das Land kämpft mit steigenden Kosten für Strom und Arbeit, und viele Minen mussten wegen Unrentabilität schließen. Südafrika ist jedoch immer noch die Heimat der tiefsten Goldmine der Welt, der Mponeng-Mine, die sich 2,5 Meilen unter die Erde erstreckt.

9. Mexiko – 111,4 Tonnen

Obwohl die Produktion im vierten Jahr in Folge gesunken ist, bleibt Mexiko eine wettbewerbsfähige Goldquelle. Die Produktion ist von nur 50,8 Tonnen im Jahr 2008 auf über 130 Tonnen im Jahr 2017 gestiegen, einer der größten Zuwächse in einem Zeitraum von neun Jahren. Mexiko ist ein attraktiver Ort für den Bergbau aufgrund der relativ niedrigen Kosten für die Regulierung. Die Verlangsamung im Jahr 2019 wird auf Streitigkeiten zwischen lokalen Gemeinden und Auftragnehmern zurückgeführt.

10. Brasilien – 106,9 Tonnen

Brasilien produzierte 10 Tonnen mehr Gold als im Vorjahr, um den 10. Platz auf dieser Liste zu belegen. Die illegalen Bergbauaktivitäten haben in den letzten fünf Jahren im Herzen des Amazonas-Regenwaldes stark zugenommen. Präsident Jair Bolsonaro hat das Land dazu gedrängt, den Amazonas wirtschaftlich zu entwickeln und seine Mineralienreichtümer zu erschließen.