Trump verleiht Marokkos König Mohammed Orden

Wie das Weiße Haus am Freitag mitteilte, hat der scheidende US-Präsident Donald Trump Marokkos König Mohammed VI. mit dem Orden Legion of Merit ausgezeichnet. Der Monarch erhalte die hohe Auszeichnung für seinen positiven Einfluss auf die Politik in Nordamerika und im Nahen Osten.

Teilen

Washington – Wie das Weiße Haus am Freitag mitteilte, hat der scheidende US-Präsident Donald Trump Marokkos König Mohammed VI. mit dem Orden Legion of Merit ausgezeichnet. Der Monarch erhalte die hohe Auszeichnung für seinen positiven Einfluss auf die Politik in Nordamerika und im Nahen Osten.

„Während seiner mehr als zwei Jahrzehnte währenden Regierungszeit hat König Mohammed VI. die tiefe und dauerhafte Partnerschaft zwischen dem Königreich Marokko und den Vereinigten Staaten auf allen Gebieten gefördert. Seine Vision und sein persönlicher Mut – einschließlich seiner Entscheidung, die Beziehungen zum Staat Israel wieder aufzunehmen – haben die Landschaft des Nahen Ostens und Nordafrikas positiv verändert und eine neue Ära der Sicherheit und des Wohlstands für unsere beiden Länder und die Welt eingeläutet“, so die Erklärung des Weißen Hauses. Die US-Regierung erkannte im Gegenzug die Souveränität von Marokko über die Westsahara an.

Marokkos Botschafterin in den Vereinigten Staaten, Ihre Hoheit Prinzessin Lalla Joumala, habe die Auszeichnung im Namen des Königs in einer privaten Zeremonie entgegengenommen.

Die Legion of Merit wurde am 20. Juli 1942 durch den Kongress der Vereinigten Staaten gestiftet und ist eine selten verliehene, prestigeträchtige Auszeichnung, die nur vom Präsidenten verliehen werden kann, typischerweise an Staatschefs oder Regierungschefs anderer Länder.

Auszeichnung für Trump

Während der gleichen Zeremonie überreichte Lalla Joumala Trump die höchste marokkanische Auszeichnung, den sogenannten Muhammadi Orden. Die Auszeichnung wurde an Präsident Trump in Anerkennung seiner Bemühungen um die Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen zwischen Marokko und Israel verliehen. Auch Trumps Senior Adviser Jared Kushner und der Nahost-Gesandten Avi Berkowitz erhielten Auszeichnungen.

Im Dezember hatte die Trump-Regierung Marokkos Souveränität über die Westsahara anerkannt. Damit sind die USA die erste Weltmacht, die die jahrzehntelangen Bemühungen des nordafrikanischen Landes um die Beendigung des Territorialstreits entschieden unterstützt.

Auch interessant

– „Kulturelle Zusammenarbeit“ –

UNESCO: Couscous wird Weltkulturerbe

Die UNESCO hat das traditionsreiche nordafrikanische Gericht Couscous zum Weltkulturerbe ernannt.