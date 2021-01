Trump: „Ihr müsst nach Hause gehen“

Washington – US-Präsident Donald Trump hat sich am Mittwoch in einem Video an seine Anhänger, die das Kapitol stürmten, gewandt: „Es ist jetzt Zeit, nach Hause zu gehen.“

Er verstehe den Schmerz und die Wut über den Ausgang der Wahl. „Es war ein Erdrutsch Wahl und jeder weiß es vor allem die andere Seite“, so Trump. „Aber Sie müssen jetzt nach Hause gehen“.

Trump: „Wir müssen Frieden haben. Wir müssen Recht und Ordnung haben. Wir müssen unsere großartigen Leute in Recht und Ordnung respektieren. Wir wollen nicht, dass jemand verletzt wird.“ Trump hatte in einem früheren Video am Mittwoch seine Anhänger aufgefordert, zum Kapitol zu marschieren.

Während der Kongresssitzung zur Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden haben am Mittwoch Anhänger Trumps das Kapitol gestürmt. Die Sitzung wurde unterbrochen. Eine Frau wurde erschossen und mindestens vier andere wurden während des Handgemenges im Kapitol verletzt, das mit Abgeordneten im Inneren abgeriegelt wurde.

Vizepräsident Mike Pence, der im Kapitol war, als das Gebäude gestürmt wurde, twitterte, dass die „Gewalt und Zerstörung, die im US-Kapitol stattfindet“, sofort aufhören müsse.

In den sozialen Medien wurde Trump aufgefordert, seine Anhänger zurückzurufen. Trumps ehemalige Kommunikationsdirektor Alyssa Farah schrieb auf Twitter, dass er den Angriff verurteilen müsse. „Du bist der Einzige, auf den sie hören werden. Für unser Land!“

Sein ehemaliger Stabschef Mick Mulvaney twitterte: „Der Tweet des Präsidenten ist nicht genug. Er kann das jetzt stoppen und muss genau das tun. Sagen Sie diesen Leuten, sie sollen nach Hause gehen.“

"You have to go home now," President Donald Trump tells his supporters in a video posted on Twitter, in which he repeats false claims that the election was "stolen" from him. pic.twitter.com/dOAaOWPgww

— euronews (@euronews) January 6, 2021