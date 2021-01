Pepsi und Beyond Meat wollen bei Fleischersatz-Snacks kooperieren

Der Getränkeriese Pepsico und der US-amerikanische Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien, Beyond Meat, wollen künftig bei der Entwicklung neuer pflanzenbasierter Snacks kooperieren.

PepsiCo Inc und Beyond Meat Inc teilten am Dienstag mit, dass sie ein Joint Venture gründen werden, um Snacks und Getränke aus pflanzlichem Protein zu entwickeln. Die finanziellen Bedingungen der Partnerschaft wurden nicht bekannt gegeben.

Fleischalternativen auf pflanzlicher Basis, wie Burger-Patties und Würstchen von Beyond Meat, haben in den letzten Jahren an Popularität gewonnen, da gesundheitsbewusste Verbraucher ihre Ernährung auf Basis von Fleisch erweitern oder umstellen wollen.

Wie CNBC berichtet, stiegen die Aktien von Beyond im vorbörslichen Handel nach Bekanntgabe der Kooperation um mehr als 31 Prozent, während die Aktien von Pepsi um etwa 1 Prozent zulegten.

Die Partnerschaft gibt Beyond, einem relativen Neuling in der Lebensmittelwelt, die Chance, Pepsis Produktions- und Marketingerfahrung für neue Produkte zu nutzen. Pepsi seinerseits kann seine Investitionen in pflanzliche Kategorien vertiefen und gleichzeitig mit einem der Top-Hersteller von Fleischersatzprodukten zusammenarbeiten. Beyond Meat kontrolliert nach Schätzungen etwa 13 Prozent der Kategorie Fleischalternativen in den USA.

„PepsiCo ist für uns der ideale Partner in diesem spannenden Vorhaben, das von globaler Reichweite und Bedeutung ist“, zitiert CNBC Ethan Brown, CEO von Beyond Meat, aus einer Erklärung.

„Pflanzliche Proteine stellen für uns eine aufregende Wachstumschance dar, eine neue Grenze in unseren Bemühungen, ein nachhaltigeres Lebensmittelsystem aufzubauen“, sagte Ram Krishnan, PepsiCo Global Chief Commercial Officer.

Der Betrieb werde über eine neu gegründete Gesellschaft namens PLANeT Partnership LLC abgewickelt.