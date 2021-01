Lawrow: Russland wird israelisch-iranischen Konflikt in Syrien nicht zulassen

Teilen

Moskau – Während die Spannungen zwischen Israel und dem Iran weiter eskalieren, hat der russische Außenminister erklärt, dass Moskau die Austragung des Konflikts in Syrien nicht zulassen werde.

Israel hatte in den letzten Tagen erneut mutmaßliche Stellungen des Iran in Syrien bombardiert. Israel hat diese in den letzten Jahren regelmäßig ins Visier genommen, um die Stärkung der iranischen Präsenz in dem vom Krieg zerrissenen Land zu verhindern.

In einer Pressekonferenz verurteilte Sergei Lawrow am Montag Israels Luftangriffe und wies daraufhin, dass Tel Aviv Moskau benachrichtigen solle, falls es Bedrohungen aus Syrien gebe.

„Also, unsere lieben israelischen Kollegen, wenn Sie Fakten haben, dass Ihr Staat mit Bedrohungen aus dem syrischen Territorium konfrontiert ist, berichten Sie diese Fakten dringend und wir werden jede Maßnahme ergreifen, um die Bedrohung zu neutralisieren“, zitiert die Nachrichtenagentur Sputnik den russischen Außenminister.

„Wir stehen in engem Kontakt mit Israel und fordern es auf, die Angriffe auf das syrische und libanesische Land zu beenden“, so Lawrow weiter.

Moskau unterhält zur Unterstützung des Regimeführers Baschar al-Assad im blutigen Bürgerkrieg in Syrien eine große Militärpräsenz. Um ungewollte Zusammenstöße zu verhindern, haben Jerusalem und Moskau in einer Abmachung einen sogenannten Deseskalationsmechanismus beschlossen , der es den beiden Ländern ermöglicht hat, effektiv miteinander zu kommunizieren und Zusammenstöße zu vermeiden.

