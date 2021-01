Kapitol-Stürmung: Zahl der Toten steigt auf vier

Teilen

Washington – Während der Kongresssitzung zur Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden haben am Mittwoch Anhänger Trumps das Kapitol gestürmt. Dabei sind vier Menschen ums Leben gekommen.

Eine Veteranin der Air Force wurde angeschossen. Sie starb später in einem Krankenhaus. Drei weitere Menschen starben bei „medizinischen Notfällen“.

US-Präsident Donald Trump hat sich am Mittwoch in einem Video an seine Anhänger gewandt: „Es ist jetzt Zeit, nach Hause zu gehen.“

Er verstehe den Schmerz und die Wut über den Ausgang der Wahl. „Es war ein Erdrutsch Wahl und jeder weiß es vor allem die andere Seite“, so Trump. „Aber Sie müssen jetzt nach Hause gehen“.

Am Donnerstag haben US-Medien zufolge hochrangige Mitglieder der scheidenden US-Regierung über eine mögliche Absetzung von Präsident Donald Trump durch sein eigenes Kabinett beraten. Der 25. Zusatzartikel zur US-Verfassung erlaubt die Entmachtung des Präsidenten durch das Kabinett. Als Voraussetzung gilt die Unfähigkeit des Präsidenten, die Pflichten und Vollmachten seines Amtes auszuüben.

Bereits gestern forderte auch ein Wirtschaftschef die Entmachtung Trumps. Trump habe „zu Gewalt angestiftet, um an der Macht zu bleiben“, und jeder gewählte Abgeordneter, der ihn verteidigt, verletze seinen Eid auf die Verfassung und lehne die Demokratie zugunsten von Anarchie ab“, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters Jay Timmons, Präsident und CEO der National Association of Manufacturers, einer Gruppe, die 14.000 Unternehmen in den USA vertritt, darunter Exxon Mobil Corp, Pfizer Inc und Toyota Motor Corp.

Washington ruft Notstand aus

Washingtons Bürgermeisterin Muriel Bowser hat am Donnerstag den öffentlichen Notstand bis zum Ende von Präsident Donald Trumps Amtszeit verlängert. Es sei zu erwarten, dass einige Trump-Unterstützer ihre gewalttätigen Proteste bis zur Amtseinführung Bidens fortsetzen.

I have issued Mayor’s Order 2021-003, extending the public emergency declared earlier today for a total of 15 days, until and unless provided for by further Mayoral Order. — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) January 7, 2021

