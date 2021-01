Kampf gegen IS: „USA sollten die Hilfe der Türkei ersuchen“

Um die Terrororganisation IS in Syrien zu besiegen, sollten die USA die Hilfe der Türkei ersuchen, so der ehemalige US-Gesandte in Damaskus Robert Ford in einer Kolumne in der Polit-Zeitschrift Foreign Affairs.

Teilen

Washington – Um die Terrororganisation IS in Syrien zu besiegen, sollten die USA die Hilfe der Türkei ersuchen, so der ehemalige US-Gesandte in Damaskus Robert Ford in einer Kolumne in der Polit-Zeitschrift Foreign Affairs.

Ankara habe „klare Beweggründe zu kooperieren“, sagte der ehemalige Diplomat und erinnerte daran, dass der IS auch in der Türkei zahlreiche Anschläge verübt habe.

Die Regierung von Joe Biden müsse die US-Soldaten aus Syrien abziehen und sich auf die Türkei und Russland verlassen, um die Terrororganisation dort einzudämmen. Die Zusammenarbeit werde jedoch einfacher sein, wenn Washington die „kurdischen Parteien in Syrien“ nicht mehr direkt unterstütze, fügte er hinzu.

„Amerikanische Aktionen, um politische Zugeständnisse von [Syriens Präsident] Assad zu erzwingen und seine Angriffe auf syrische Zivilisten zu stoppen, schaden auch syrischen Zivilisten und erschweren den Kampf gegen den IS“, kritisierte er die Syrienpolitik Washingtons. Die Türkei versuche sowohl in Syrien als auch in der Türkei selbst „Terrororganisationen zu besiegen“, fuhr er fort.

Um gegen die Terrororganisationen IS und PKK vorzugehen, hat die Türkei in Syrien in den letzten Jahren drei militärische Interventionen durchgeführt, darunter die „Operation Euphratschild“ 2016, die „Operation Olivenzweig“ 2018 und die „Operation Friedensfrühling“ 2019. Washington unterstützt im Kampf gegen den IS in Syrien die SDF, die Ankara als verlängerten Arm der Terrororganisation PKK ansieht.