Erdogan gratuliert „Türken Armin“ Laschet zur Wahl zum CDU-Vorsitzenden

Ankara – Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan hat den Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens, Armin Laschet, zu seiner Wahl zum CDU-Vorsitzenden gratuliert.

Erdoğan habe bei einem Telefonat betont, dass die „enge und aufrichtige Zusammenarbeit mit Bundeskanzlerin Angela Merkel auch mit Herrn Laschet fortgesetzt“ werde. Der türkische Staatschef habe zudem seine Überzeugung geäußert, dass Laschet seine „positive Haltung gegenüber der türkischen Gesellschaft“ und die Verbesserung der Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland in seinem neuen Amt beibehalten werde, so die Mitteilung des Präsidialamtes.

Die Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland seien in allen Bereichen einzigartig und besonders die wirtschaftliche Zusammenarbeit sei gut. Die Türkei messe der Verbesserung dieser vielschichtigen und tief verwurzelten Beziehungen besondere Bedeutung bei.

Die Rolle von DITIB bei der „Prävention von Radikalismus“

Unter Hinweis auf die Beiträge der türkischen Gesellschaft zum wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen Leben in Deutschland, habe der türkische Staatschef betont, dass die Türkei Vertrauen in die deutschen Politiker habe, dass sie die notwendigen Vorkehrungen gegen die „zunehmenden Angriffe auf die türkische Präsenz sowie auf die Moscheen in Deutschland“ träfen, die Vorfälle gründlich untersuchten und die Täter vor Gericht bringen würden. Erdoğan habe darauf hingewiesen, dass die kritische Rolle von DITIB und den türkischen Religionsvertretern, insbesondere bei der Prävention von Radikalisierung und Extremismus, durch ihre erfolgreiche Arbeit nicht ignoriert werden sollte.

Er habe auch seine Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass Laschet sich dafür einsetzen werde, dass die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU auf der Grundlage einer konkreten und positiven Agenda vorangebracht würden. Weiter habe er dem neuen CDU-Vorsitzenden und seiner Partei bei den im September stattfindenden Parlamentswahlen in Deutschland viel Erfolg gewünscht.

Laschet neuer Parteichef

Nach seinem Sieg in einer Online-Abstimmung wurde NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in der vergangenen Woche mit einer Zustimmung von 83,35 Prozent als neuer CDU-Parteichef bestätigt. Wegen seiner liberalen Haltung und seinen differenzierten Ansichten in der Integrations- und Ausländerpolitik bezeichnen ihn seine Kritiker oft als „Türken-Armin“. Der 1961 in Aachen geborene CDU-Politiker gilt auch heute noch als Verteidiger von Kanzlerin Angela Merkels Flüchtlingspolitik. Immer wieder betonte er die Bedeutung der Zuwanderung und der Integration in seinen Reden.

„Wir müssen die ethnische, religiöse und kulturelle Vielfalt unseres Landes nicht als Bedrohung, sondern als Chance und Herausforderung begreifen“, sagte er bereits 2009.

