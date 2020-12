„Zeichen der Freundschaft“: Türkei baut in Albanien Häuser für Erdbebenopfer

"Diese Häuser werden eine neue Manifestation der Freundschaft zwischen der Türkei und Albanien sein. Wir werden, so Gott will, die erste Phase der Häuser so schnell wie möglich fertigstellen und damit beginnen, sie an unsere Brüder und Schwestern zu liefern, die ihre Häuser bei dem Erdbeben verloren haben", so der türkische Staatchef am Mittwoch.

Laç – „Die von TOKİ zu bauenden Häuser werden eine neue Manifestation der Freundschaft zwischen der Türkei und Albanien sein“, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in einer Ansprache per Videokonferenz zur Grundsteinlegung der 522 Häuser in Laç, die von der staatlichen Wohnungsbaubehörde TOKİ in Albanien gebaut werden sollen.

„Diese Häuser werden eine neue Manifestation der Freundschaft zwischen der Türkei und Albanien sein. Wir werden, so Gott will, die erste Phase der Häuser so schnell wie möglich fertigstellen und damit beginnen, sie an unsere Brüder und Schwestern zu liefern, die ihre Häuser bei dem Erdbeben verloren haben“, so der türkische Staatchef am Mittwoch.

Am 26. November 2019 ereignete sich um 03:54 Uhr Ortszeit etwa 30 Kilometer nordwestlich der albanischen Hauptstadt Tirana ein Beben der Stärke 6,4. Zahlreiche Nachbeben folgten. Es gab 51 Todesopfer, viele Verletzte und Schäden an zahlreichen Häusern.

