Türkei: Mehrheit möchte ihre Kinder nicht mit Kindern der gegnerischen Parteien spielen lassen

Istanbul – Laut einer repräsentativen Umfrage der renommierten Bilgi Universität in Istanbul, gaben 66 Prozent der Befragten an, ihre Kinder nicht mit den Kindern der Anhänger vom anderen Ende des politischen Spektrums spielen lassen zu wollen und 75 Prozent der Befragungsteilnehmer wollen nicht, dass ihre Kinder die Kinder der „anderen“ Partei heiraten.

Während 72 Prozent der Teilnehmer angaben, mit Anhängern der Parteien vom gegnerischen politischen Lager „keine Geschäfte machen“ zu wollen, möchten rund 60 Prozent diese auch nicht als Nachbarn haben.

Echokammern

Laut dem Zentrum für Migrationsforschung der Bilgi Universität (BILGI-Migration) untergrabe eine Polarisierung in der Türkei die Plattform für eine pluralistische Demokratie und ebne den Weg für populistische Politik. Heute lebten türkische Bürger zunehmend in Echokammern, in denen ihre Meinung verstärkt wird und die gegenteilige Meinung nicht existiert. Die Bürger gerieten in eine Schweigespirale, da sie es unterließen, heikle Themen in Umgebungen zu diskutieren, in denen es Menschen mit gegenteiligen Ansichten gibt und schufen eine soziale Distanz zu anderen, die die „am weitesten entfernte“ politische Linie zu ihrer eigenen vertreten.

„Dies ist eine Polarisierung sowohl auf politischer, als auch auf emotionaler Ebene und wird zu einem akuten Problem für das Land“, so Professor Emre Erdogan, ein Akademiker der Istanbul Bilgi Universität und der wissenschaftliche Koordinator der Studie, in einem Interview.

Abschwächung der Polarisierung

Das im März 2020 von der Bilgi Universität gestartete TurkuazLab-Projekt zielt darauf ab, das Bewusstsein in der türkischen Gesellschaft für Polarisierung und den Schaden, den sie anrichtet, zu schärfen und die türkische Zivilgesellschaft, die Wissenschaft, die Medien und die politischen Parteien mit Strategien und Werkzeugen zur Abschwächung der Polarisierung auszustatten, um zu einem neuen Ökosystem in der Türkei beizutragen, in dem Menschenrechte, soziale Harmonie und Respekt gegenüber anderen vorherrschen.

Die Umfrage mit dem Titel „Dimensionen der Polarisierung in der Türkei 2020“ wurde durch persönliche Interviews mit etwa 4.000 Vertretern der erwachsenen Bevölkerung der Türkei durchgeführt.