Türkei: Ankara vergibt Stipendien für künftige EU-Mitarbeiter

Für das akademische Jahr 2021/2022 vergibt das Ministerium für europäische Angelegenheiten der Republik Türkei (türkisch: Avrupa Birliği Başkanlığı) in Kooperation mit Privatunternehmen und zivilgesellschaftlichen Organisationen erneut Stipendien für das College of Europe.

Studienplätze und Stipendien für das College of Europe

Das türkische Ministerium für europäische Angelegenheiten bietet mit dem Stipendienprogramm wieder eine einzigartige Gelegenheit für Hochschulabsolventen, die am College of Europe ihren Master-Abschluss in European Studies erwerben möchten. Für die Absolventen eröffnet sich damit eine einmalige Gelegenheit für einen Einstieg in einen Beruf in den europäischen Institutionen. Die Studienplätze und Stipendien erhöhen die Chance auf eine Karriere in der Europäischen Union (EU). Das Ministerium ruft deshalb erfolgreiche türkische Absolventen, die gute Sprachkenntnisse in Englisch und Französisch mitbringen, dazu auf, sich zu bewerben.

Türkisches Ministerium für europäische Angelegenheiten unterstützt College of Europe

Das Ministerium für europäische Angelegenheiten der Republik Türkei beabsichtigt mit dem „Studien- und Stipendienprogramm für die Postgraduierten-Masterstudiengänge“ des College of Europe EU-Experten bei der Ausbildung zu unterstützen, die nicht nur mit ihren erworbenen Fachkenntnissen den Beitrittsprozess der Türkei in die EU begleiten sollen. Die Absolventen werden überdies für eine Tätigkeit in türkischen, europäischen sowie internationalen Institutionen und Verwaltungen, Universitäten und Forschungszentren, Verbänden und Unternehmen qualifiziert.

Ausbildung von „Eurokraten“

Das renommierte College of Europe, das als Kaderschmiede für zukünftige Europa-Spezialisten („Eurokraten“) gilt, übermittelt seinen Studenten ein tiefgreifendes Verständnis von Europa und der EU in allen Facetten. In jedem Jahrgang sind etwa 450 Studierende aus mehr als 50 Ländern an den beiden Standorten in Brügge und Natolin/Warschau vertreten. Die Studenten werden von Spezialisten aus Wissenschaft, Verwaltung und Wirtschaft unterrichtet. Die Dozenten kommen sowohl aus den Mitgliedsstaaten der EU als auch aus den Beitrittskandidaten, aus der Europäischen Kommission aber auch außerhalb Europas.

Internationales Netzwerk

Die starke internationale Ausrichtung des Studiengangs befähigt die Akademiker dazu, ein weltweites und interkulturelles Netzwerk aufzubauen, das im späteren Berufsleben von großem Wert sein kann. Darüber hinaus laden regelmäßige Absolvententreffen nicht nur zum Austausch mit anderen College-Jahrgängen ein, sondern fördern die beruflichen- und privaten Netzwerke. Während des praxisorientierten Studiums werden vielfältige Kontakte zu Institutionen der Europapolitik, zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Gewerkschaften, Bildungsträgern, wissenschaftlichen Institutionen, Stiftungen, Parteien und anderen Organisationen geknüpft.

Zwölf Stipendien im Wintersemester 2020/2021

Jedes Jahr besuchen durchschnittlich zwei Studenten aus der Türkei das College of Europe, welches seit seiner Gründung 1949 Tausenden Absolventen eine erfolgreiche Karriere in hohen Leitungspositionen ermöglicht. Das türkische Ministerium für europäische Angelegenheiten hat zwischen 2010 bis 2020 mit seinem Studien- und Stipendienprogramm dazu beigetragen, dass 127 Hochschüler am College of Europe studieren konnten. Das Stipendienprogramm wird unter der Koordination des Ministeriums für europäische Angelegenheiten und in Kooperation mit Privatunternehmen und zivilgesellschaftlichen Organisationen verwirklicht. So konnten im Studienjahr 2020/2021 zwölf Stipendien bewilligt werden.

Bewerbungsvoraussetzungen für das Studien- und Stipendienprogram der Postgraduierten-Masterstudiengänge des College of Europe

Für eine Förderung des Studien- und Stipendienprograms für die Postgraduierten-Masterstudiengänge des College of Europe können sich Kandidaten mit einer türkischen Staatsangehörigkeit (ebenso türkische Staatsbürger im Ausland) bewerben, die nicht älter als 34 Jahre sind und ein abgeschlossenes Universitätsstudium in einem nötigen Fach, insbesondere in den Bereichen Recht, Wirtschaftswissenschaften, Öffentliche Verwaltung, Politikwissenschaften, Internationale Beziehungen, Europastudien, Geschichte, Philosophie, Sozial-und Sprachwissenschaften, Geographie, Kommunikationswissenschaften, Journalismus und verwandter Fachbereiche vorweisen können oder Bewerber, die sich in der Endphase ihres Studiums befinden.

Zudem sind anspruchsvolle Englisch- und Französischkenntnisse in Wort und Schrift vorausgesetzt. Der Bewerbungsschluss ist der 13. Januar 2021. Für Fragen bezüglich des Bewerbungsprozesses können die Interessenten unter der E-Mail-Adresse: avrupakoleji@ab.gov.tr Kontakt mit den Verantwortlichen aufnehmen. Eine telefonische Kontaktaufnahme ist nicht möglich.

Weitere Informationen:

Avrupa Birliği Başkanlığı Özel Sektör Kuruluşlarımızın Desteğiyle Geleceğin AB Uzmanlarını Yetiştiriyor

