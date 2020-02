Der türkische Rüstungskonzern ASELSAN (Askeri Elektronik Sanayii A.S.) möchte ausgewanderte türkische Ingenieure wieder zurückgewinnen und startet deshalb jetzt eine Kampagne.

"Back to Turkey"

Karriere: Türkischer Rüstungskonzern ASELSAN wirbt um Deutschtürken

Türkischer Rüstungskonzern ASELSAN wirbt um Rückkehr von Fachleuten

Istanbul – Der türkische Rüstungskonzern ASELSAN (Askeri Elektronik Sanayii A.S.) möchte ausgewanderte türkische Ingenieure wieder zurückgewinnen und startet deshalb jetzt eine Kampagne. Auch ehemaligen Mitarbeiter des Technologie- und Rüstungsunternehmens werden über eine neu eingerichtete Internetseite angesprochen.

Kampagne „Back to Turkey“

Das Projekt, das den Titel „Back to Turkey“ trägt, beabsichtigt die Rückkehr von Ingenieuren, die zuvor in der Türkei ausgebildet wurden, allerdings derzeit im Ausland tätig sind. Wie der Konzern mitteilte, wolle man auf der einen Seite die hochqualifizierten Experten wiedergewinnen, aber auf der anderen Seite auch von deren Auslandserfahrung profitieren. Deshalb habe man die Initiative „Back to Turkey“ ins Leben gerufen.

Gespräche zur Rückkehr türkischer Spezialisten

Anlässlich der Kampagne haben Vertreter des Rüstungsherstellers bereits Gespräche mit ausgewanderten türkischen Ingenieuren geführt. Die Verhandlungen fanden vor allem in den von den türkischen Spezialisten bevorzugten Staaten wie Deutschland, Niederlande, Großbritannien oder Usbekistan statt.

Webplattform ist online

Der börsennotierte Rüstungs- und Technologiekonzern, der sich mehrheitlich im Besitzt der türkischen Streitkräfte befindet, hat diesbezüglich eine Internetseite programmiert, auf der sich die rückkehrwilligen Fachleute, u.a. auch Wissenschaftler, bewerben können. Hier: Back To Turkey

Hakan Karataş, stellvertretender Geschäftsführer von ASELSAN, sagte in Bezug auf die gestartete Rückkehrkampagne: „Wir möchten die ganze Welt erreichen und diese Talente sowohl für ASELSAN als auch für die Türkei gewinnen. Vielleicht wird es nicht möglich sein in jedes Land der Welt zu gelangen, aber wir haben ein Projekt ins Leben gerufen, das ermöglicht, dass sich jeder mit uns in Verbindung setzen kann und wir uns dort intensiv um die Belange dieser Menschen kümmern können.“

Karataş erklärte, dass ein Kontakt über die Internetseite www.backtoturkey.aselsan.com.tr nun für jede Bewerberin und jeden Bewerber möglich sei. Das Rekrutierungsteam von ASELSAN werde die Bewerberinnen und Bewerber kontaktieren und den Bewerbungsprozess gemeinsam mit ihnen durchlaufen. Karataş sagte: „In unseren Netzwerkstandorten, die wir im Ausland bereits geschaffen haben und die wir ferner aufbauen werden, werden wir sowohl die Kampagne als auch den Rückkehrprozess unterstützen.“

Fachmesse für Talente, die in der Türkei arbeiten möchten

ASELSAN, das sowohl für die türkischen Streitkräfte als auch für mehrere NATO-Staaten Rüstungsgüter, elektronisches Gerät, Hard- sowie Software (z.B. Verteidigungs-, Überwachungs- und Kommunikationssysteme) herstellt, war schon im April 2019 bei der türkischen Talentmesse im Kölner Hotel Pullman vertreten. Auch 2020 findet ein Talentforum in Köln statt, wo wieder zahlreiche türkische Unternehmen und Einrichtungen, darunter ASELSAN, um türkische und türkischstämmige Fachleute werben werden. Die zweitägige Messe findet dieses Mal vom 3. bis 4. April im Kölner Nobelhotel Marriott statt.