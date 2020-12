Spionage gegen US-Truppen: Weiterer russischer Diplomat muss Bulgarien verlassen

Teilen

Sofia – Die bulgarischen Behörden haben einem russischen Diplomaten 72 Stunden Zeit gegeben, um Bulgarien zu verlassen, da er an Spionage in dem EU- und NATO-Mitgliedstaat beteiligt gewesen sein soll. Es ist der sechste Fall, in dem ein russischer Diplomat oder Beamter der russischen Botschaft in Sofia seit Oktober 2019 wegen Spionageverdachts ausgewiesen wird.

Das bulgarische Außenministerium hat einen Diplomaten der russischen Botschaft „aufgrund von Handlungen, die mit seinem diplomatischen Status unvereinbar sind“, zur „Persona non grata“ erklärt, twitterte das Ministerium am 18. Dezember.

Wie Nachrichtenagenturen berichten, gaben bulgarische Staatsanwälte eine separate Erklärung heraus, in der sie behaupteten, dass der Diplomat von 2017 bis jetzt „an Spionageaktivitäten beteiligt war, bei denen er militärische Informationen sammelte, einschließlich der Anzahl der US-Truppen, die während der Übungen auf bulgarischem Territorium eingesetzt wurden“.

Das Ziel war es demnach, diese Informationen an den russischen Militärnachrichtendienst zu übertragen. Weder das Außenministerium noch die Staatsanwaltschaft gaben die Identität oder den Rang des Diplomaten an.

Die russische Botschaft teilte jedoch mit, dass es sich bei dem Diplomaten um den Militärattaché handele und dass Moskau sich das Recht vorbehalte, auf die „grundlose“ Ausweisung zu reagieren.

Der Schritt „ist nicht förderlich für den Dialog zwischen unseren Ländern im militärischen Bereich, noch hilft es, die Stabilität in der Schwarzmeerregion zu verbessern“, sagte sie in einer Erklärung auf Facebook.

Russland wies zwei bulgarische Diplomaten im Oktober aus, fast drei Wochen nachdem zwei Mitarbeiter der russischen Botschaft in Sofia, die der Militärspionage beschuldigt wurden, aufgefordert wurden, zu gehen.

Nach der Ankündigung der Ausweisung drückten die Vereinigten Staaten und Großbritannien ihre Unterstützung für Bulgariens Bemühungen aus, seine Souveränität und Sicherheit zu schützen.

„Wir haben in den letzten Wochen und Monaten zu viele Beispiele für die Durchführung von aggressiven Aktionen durch russische Beamte gesehen, von Spionage in Bulgarien bis hin zur Vergiftung von Gegnern im In- und Ausland,“ sagte die US-Botschaft in einer Erklärung.