Oppositionspolitiker Kılıçdaroğlu: Warum besitzt Erdoğan 13 Flugzeuge?

Ankara – Der türkische Oppositionspolitiker Kemal Kılıçdaroğlu kritisierte in einem Interview die Wirtschaftslage der Türkei und verurteilte die Flugzeugflotte des Präsidenten Recep Tayyip Erdogans als „Verschwendung“.

In einem Interview mit Oda-TV fragte Kılıçdaroğlu, ob die Wirtschaftsdaten der Türkei „transparent an die Bürger übermittelt“ würden und nach der Höhe des Defizits des Sozialministeriums. Der Oppositionspolitiker kritisierte die Regierung für ihre „Maßlosigkeit“. Verschwendung sei zum Normalzustand geworden, so Kılıçdaroğlu.

Unter Bezugnahme auf „Verschwendung“ als das Hauptphänomen, das den Staat diskreditiere, sagte er:

„Was ist Verschwendung? Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben. Sie treten als Abgeordneter in den Ruhestand und erhalten zusätzlich von einer, zwei, drei, vier oder fünf Institutionen weitere Renten. Es gibt Millionen von arbeitslosen Hungrigen da draußen. Warum spenden Sie dieses Geld nicht an die Bedürftigen. Warum besitzt Erdogan 13 Flugzeuge? Es ist eine Verschwendung“, so der CHP-Chef.

