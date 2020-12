Nach 30 Jahren Haft in USA: Verurteilter Spion Jonathan Pollard landet in Israel

Tel Aviv – Jonathan Pollard, ein Amerikaner, der 1985 in den USA wegen Spionage für Israel inhaftiert wurde, ist am Mittwoch in Tel Aviv gelandet, wo er von Premierminister Benjamin Netanjahu empfangen wurde.

Pollard, 66, saß 30 Jahre im Gefängnis, weil er geheime US-Dokumente weitergegeben hatte. Trotz israelischen Drucks, ihm die Ausreise zu ermöglichen, konnte er seit seiner Freilassung im Jahr 2015 aufgrund von Bewährungsauflagen die USA nicht verlassen.

Bei seiner Ankunft in Tel Aviv küssten er und seine Frau Esther den Boden und sagte gemeinsam mit Netanjahu die traditionellen jüdischen Segenssprüche für das lang erwartete Ereignis und für die Freilassung von Gefangenen, bevor er vom israelischen Regierungschef einen israelischen Personalausweis entgegennahm.

„Willkommen zurück“, wurde der Regierungschef in einer Stellungnahme seines Büros zitiert. „So gut, dass ihr nach Hause gekommen seid.“

Pollard erklärte, er und Esther seien „ekstatisch, nach 35 Jahren endlich zu Hause zu sein, und wir danken dem Volk und dem Premierminister Israels, dass sie uns nach Hause gebracht haben.“

„Wir hoffen, dass wir so bald und so schnell wie möglich produktive Bürger werden und mit unserem Leben hier weitermachen können“, so Pollard.

In den 1980er-Jahren während seiner Tätigkeit für die US Navy hatte Pollard als jüdischer US-Amerikaner für Israel spioniert. Als ziviler Geheimdienstanalyst hatte er Militärgeheimnisse verkauft.

Prime Minister Benjamin Netanyahu welcomed Jonathan and Esther Pollard upon their arrival in Israel, early this morning. The Prime Minister was moved to meet them on the tarmac next to the plane where they recited the Shehecheyanu blessing together.https://t.co/jfZ4WseH3g pic.twitter.com/6Xno3yJPdY

— PM of Israel (@IsraeliPM) December 30, 2020