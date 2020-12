Mesut Özil: Der Islam ist eine Weltreligion

Teilen

London – Der deutsche Weltmeister von 2014 hat sich erneut in einem Tweet zu Islamfeindlichkeit und die islamische Welt im Allgemeinen geäußert. Der Islam sei nicht nur Teil eines bestimmten Kontinents oder einer Kultur, sondern eine universelle Weltreligion.

Mesut Özil:

„Auch heute noch wird in der Öffentlichkeit viel darüber diskutiert, ob der Islam Teil der deutschen, französischen oder europäischen Gesellschaft ist. Ich würde sagen, der Islam ist nicht Teil eines Landes, – es gibt keinen deutschen, französischen oder europäischen Islam, er ist nicht Teil eines Kontinents oder einer Kultur… der Islam ist einfach eine universelle Religion – überall.“

Der 31-jährige Arsenal-Star dankte in einem weiteren Tweet auch dem SPD-Abgeordneten Helge Lindh für seine Rede gegen Islamophobie vor dem Bundestag.

„Wir brauchen ein Denkmal in unseren Herzen, Hirnen und in unserem Handeln für die Leistungen, die Musliminnen und Muslime in diesem Land, für dieses Land, erbracht haben. Wir brauchen ein Mahnmal für das, was ihnen in diesem Land an Missachtung und Gewalt widerfahren ist“, sagte Lindh in seiner Rede im Februar dieses Jahres

