Interview: Attraktiver Beschaffungsmarkt Türkei

Istanbul ist der wichtigste Wirtschaftsstandort in der Türkei. Die Wirtschaftskraft Istanbuls macht rund 30 Prozent der gesamten Industrie aus. Im Interview erläutert Inhaber und Standortleiter Einkaufsberatung der MILES Consulting & Commerce aus Ostfildern in Baden-Württemberg, Selim Uludokumaci, warum der Beschaffungsmarkt in der Türkei für Deutschland enorm interessant ist.

Teilen

Istanbul – Istanbul ist der wichtigste Wirtschaftsstandort in der Türkei. Die Wirtschaftskraft Istanbuls macht rund 30 Prozent der gesamten Industrie aus. Im Interview erläutert Inhaber und Standortleiter Einkaufsberatung der MILES Consulting & Commerce aus Ostfildern in Baden-Württemberg, Selim Uludokumaci, warum der Beschaffungsmarkt in der Türkei für Deutschland enorm interessant ist.

Welche Branchen sind für deutsche Unternehmen vor allem interessant?

Selim Uludokumaci: Für deutsche Unternehmen sind momentan vor allem die Branchen PPE (Personal Protective Equipment) IT-Support, Textilien und Werbemittel sehr attraktiv. Die Türkei kann in diesen Bereichen mit einem sehr attraktiven ansprechenden Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Die Entwicklung vom Teilelieferanten zum Lieferanten von Produkt- und Prozess-Know-how macht das Land zum Spezialisten in diesen Branchen.

Mit welchen Einkaufsvorteilen lockt die Türkei?

Selim Uludokumaci: Der Preisvorteil bei Textilien liegt in der Türkei bei 50 bis 60 Prozent im Gegensatz zu Produkten aus Deutschland. In China sind die Produkte ebenfalls bis zu 60 Prozent günstiger als in Deutschland, allerdings fallen in der Türkei auf Grund der geringeren Entfernung wesentlich weniger Logistikkosten an.

Mittelständler können deshalb auch kleinere Stückzahlen ordern, beispielsweise für Sonder-bestellungen. Anders als in China wird in der Türkei keine komplette Vorabfinanzierung verlangt, wodurch die Liquidität geschont wird.

Was raten Sie deutschen Mittelständlern, die erstmals in der Türkei einkaufen wollen?

Selim Uludokumaci: Wichtig ist es, verbindliche Beziehungen herzustellen, da die An-sprechpartner häufig wechseln. Der Respekt vor der Kultur und Religion sollte selbst-verständlich sein. Es bietet sich außerdem an, bei neuen Lieferanten mit kleineren Mengen zu starten, um das Abhängigkeitsverhältnis zunächst gering zu halten. Hier kann MILES Consulting & Commerce den Mittelständer sehr gut unterstützen indem wir vor Ort Lieferanten auf Erfolgsbasis recherchieren, verhandeln und eine nachhaltige Supply-Chain aufbauen.

Mit welchen Schwierigkeiten müssen Mittelständler rechnen?

Selim Uludokumaci: Man braucht etwas Geduld, um herauszufinden, wer die Entscheidungsträger im Unternehmen sind. In manchen Fällen kommt es zu Problemen, die die Lieferanten allerdings nicht beeinflussen können. Darunter fallen bürokratische Hürden beim Zoll sowie starke Währungsschwankungen der türkischen Lira, was die Kalkulation erschwert. Zudem sollte man sich darauf einstellen, dass die meisten Geschäfte bei einer Tasse türkischem Tee oder Mocca vereinbart werden.

Was sind ihre wesentliche Erfolgsfaktoren?

Selim Uludokumaci: Zu den Erfolgs-faktoren gehört die Lage der Türkei. Von dort aus kann beispielsweise Deutsch-land schnell und verstärkt beliefert werden. Qualitäts- und Termintreue sowie effizientes Arbeiten sind den Geschäftspartnern enorm wichtig. Aufgrund eines starken Vertriebsteams, sowie Berater und Fachanwälte für internationales Wirtschafts-recht, haben wir langjährig erfahrene Mitarbeiter in unserem Team, welches den Um-gang mit unseren Händlern, Herstellern, sowie Logistikpartnern nicht nur unkompliziert und freundlich gestaltet, sondern aufgrund der jahrelangen Geschäftsbeziehungen auch kostengünstigere Einkaufsvorteile für unsere Kunden entstehen.

Auch interessant

– Wirtschafts –

Türkei: Anteil von Hochtechnologieprodukten an den Gesamtexporten steigt

Die türkischen Exporteure erhöhen weiterhin den Anteil von Hochtechnologieprodukten an den Gesamtexporten dank der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (F&E) des Landes sowie der staatlichen Unterstützung.