EU-Kommission genehmigt Zulassung des Corona-Impfstoffes von Biontech

Brüssel – Die EU hat am Montagabend den ersten Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen.

Wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mitteilte, erteilte die EU-Kommission den Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer die bedingte Marktzulassung. „Heute fügen wir dem Kampf gegen Covid-19 ein wichtiges Kapitel hinzu“, sagte von der Leyen. Am Nachmittag hatte bereits die Europäische Arzneimittelagentur EMA eine bedingte Marktzulassung empfohlen. Die EMA habe den Impfstoff sorgfältig geprüft. Diese Prüfung habe ergeben, dass der Impfstoff sicher und wirksam gegen das Coronavirus sei, so von der Leyen.

Somit können die Impfungen gegen das Coronavirus jetzt auch in der EU beginnen. Deutschland soll die erste Lieferung am 26. Dezember bekommen. Wie die Berliner Gesundheitsverwaltung mitteilte, würden 151.125 Impfdosen erwartet. Am 28. Dezember werden demnach weitere 521.625 Impfdosen geliefert werden und am am 30. Dezember nochmal 672.750. Pro Person seien zwei Impfungen vorgesehen.