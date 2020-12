Erdogan: Vorfall ist Fortsetzung der rassistischen Entwicklung Frankreichs

Teilen

Ankara – Der türkische Präsident hat den rassistischen Vorfall beim Champions-League-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Istanbul Başakşehir scharf verurteilt.

Der Vorfall sei eine Fortsetzung der rassistischen Entwicklung in Frankreich, sagte Recep Tayyip Erdogan bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Frankreich sei zu einem Land geworden, in dem Rassismus und rassistische Aktivitäten stark gestiegen seien.

„Wir sind bedingungslos gegen Rassismus und Diskriminierung im Sport und in allen Lebensbereichen“, twitterte Erdogan bereits am Dienstagabend.

Das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Istanbul Başakşehir war am Dienstagabend wegen einer Äußerung des vierten Offiziellen aus Rumänien, Sebastian Coltescu, gegen den türkischen Co-Trainer, dem ehemaligen kamerunischen Nationalspieler Pierre Achille Webó, zunächst unterbrochen und schließlich abgebrochen worden.

„Wir haben nach einem Foul protestiert, da waren vier oder fünf von uns an der Bank und der vierte Offizielle sagte ’schicke diesen schwarzen Typen runter'“, so Webó in einem Interview mit dem spanischen Radiosender Onda Cero.