Die 5 populärsten Kartenspiele

Kartenspiele sind seit vielen Jahrzehnten, wenn nicht gar Jahrhunderten, fixer Bestandteil menschlicher Freizeitbeschäftigung. Doch welche sind die fünf populärsten Kartenspiele, die derzeit online oder auch daheim auf den Spieltischen gespielt werden? Wir sind dieser Frage nachgegangen, und zu folgendem Schluss gekommen:

Poker

Poker ist zwar nicht das älteste Kartenspiel, jedoch das sowohl in Online-Casinos, als auch in privater Runde mit Abstand das beliebteste Game. Bei dem Kartenspiel, das seine große Popularität nicht zuletzt den einfachen Regeln und einem hohem Spannungsfaktor zu verdanken hat, begeistert Menschen jeden Alters, und ist in Casinos in aller Welt spielbar. Das Royal Flush ist zwar ein Blatt mit Seltenheitswert – die Begeisterung und Hoffnung darauf, ein solches Blatt zu bekommen, wird in jedem Land der Welt begeistert verfolgt, und das von Millionen von Spielern. nicht zuletzt auch aufgrund von Prominenz in einigen Hollywood-Filmen hat Poker es zu einer bislang kaum bekannten Popularität gebracht, was Online-Glücksspiel mit Karten generell anbelangt.

Black Jack

Dicht gefolgt auf Poker folgt gleich Black Jack. Sowohl Offline Blackjack, also solche Spiele, die in Casinos gespielt werden, sind populär, wir auch Online Blackjack, sodass jeder Anbieter von Online Glücksspielen es in zumindest einer Variante im Aufgebot hat. Bei dem Game dreht sich alles um die Zahl 21 und den schwarzen Buben. Die Einfachheit der Spielregeln ist wohl eines der Erfolgsgeheimnisse dieses Kartenspiels. Aber ähnlich wie Poker gibt es Blackjack auch in prominenter Hinsicht zu genießen. So mancher Hollywood-Film hat auch das Blackjack für sich entdeckt. All das macht dieses Game zu einem der beliebtesten Glücksspiele überhaupt. Die Popularität ist dabei seit vielen Jahren ungebrochen, und wird wohl noch viele Jahre andauern.

Uno

Bei UNO handelt es sich nicht um ein Glücksspiel, sondern um ein reines Gesellschaftsspiel. Dennoch ist es überaus beliebt, auch wenn man kein Geld damit gewinnen kann. Das berühmte Spiel mit den bunten Karten, und der gefürchteten +4 Karte, hat einen wahren Suchtfaktor und ist aus unserer Gesellschaft kaum wegzudenken. Überall dort wo Gesellschaftsspiele vorzufinden sind, findet sich zumeist auch ein Uno Kartendeck.

Kein Wunder – denn die Spielregeln lassen sich sehr einfach erlernen, und das Spiel lässt sich mit einer beliebigen Anzahl von Personen spielen. Das Spiel sorgt zudem für überaus große Spannung, da das Spielsystem äußerst originell und einfach ist. Wer als erster sämtliche Karten ablegen kann, hat gewonnen. Allerdings ist bei diesem Game immer alles möglich. Bis zum Schluss kann man sich nicht gewiss sein, dass man es tatsächlich schaffen wird, die letzte Karte abzulegen.

Rommé

Bei Rommé handelt es sich um das wohl älteste Kartenspiel in dieser Auflistung. Es ist gesellschaftlich weit etabliert und nicht zuletzt bei Senioren nach wie vor sehr beliebt. Es zählt seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten und beliebtesten Kartenspielen überhaupt. Das Spiel wird von zwei bis zu sechs Personen gespielt, und zwar mit einem oder zwei Paketen französischer Karten zu 52 Blatt. Auch die Joker spielen bei diesem Game eine nicht unwesentliche Rolle. Das Spiel Rommé ist in vielen Varianten möglich, und erscheint für Anfänger oft recht unübersichtlich. Man kann sich jedoch schnell an das System gewöhnen, und dann entfaltet es einen absoluten Suchtfaktor.

Solitaire

Bei Solitär handelt es sich um ein Game, dass gänzlich alleine gespielt werden kann. Nicht zuletzt als gratis Computerspiel hat es in den letzten Jahrzehnten große Bekanntheit erlangt. Das Spiel, das auch als Passion bekannt ist, wird mit ein oder zwei Kartendecks gespielt. Ziel ist es, die Karten in eine geordnete Reihung zu bekommen. Das Spiel ist eine tolle Freizeitbeschäftigung, vor allem auch dann, wenn man keinen Partner für ein anderes Kartenspiel hat. Somit hat es wohl schon sehr vielen Menschen ein der alleinigen Langeweile einen wichtigen Zweck erfüllt.