Arsenal: Mesut Özil könnte ab Januar wieder spielen

London – Kaum hat der türkische Top-Club Fenerbahce Istanbul ein Interesse an einem Kauf des deutschen Weltmeisters von 2014 angekündigt, deutet Arsenal Trainer in einem Interview an, dass Özil ab Januar wieder zum Einsatz kommen könnte.

„Er ist im Moment nicht im Kader“, sagte Arteta am Samstag gegenüber der Presse vor dem Premier-League-Spiel gegen Burnley am Sonntag. „Ich konzentriere mich nur auf die Spieler, die wir hier haben. Wir werden sehen wie wir uns im Januar entscheiden. Bis dahin ist noch etwas Zeit“.

Der frühere Gunners-Boss Arsene Wenger verteidigte den ehemaligen Real-Madrid-Star vor kurzem und behauptete, er sei nicht schwierig zu managen.

Wenger gab Arteta einige Ratschläge, um das Beste aus Özil herauszuholen:

„Er war nicht schwer zu managen. Er war ein Typ, der eine besondere Qualität als kreativer Spieler hatte und Spaß haben musste“, sagte der legendäre ehemalige Arsenal-Boss gegenüber ESPN. „Er ist ein Künstler und diese Jungs sind ein bisschen sensibler. Sie brauchen Unterstützung und ein Umfeld, das sie antreibt, ihr Bestes zu geben.“

Seinen bislang letzten Einsatz für die Gunners bestritt der Mittelfeldspieler Anfang März noch vor der Corona-Pandemie.

Die Bild an Sonntag (BamS) berichtete jedoch in ihrer letzten Ausgabe am Sonntag, dass ein Wechsel zum türkischen Rekordmeister Fenerbahce Istanbul zu „90 Prozent sicher“ sei.

„Zu 90 Prozent wird Özil sich uns in der Winterpause anschließen“, zitierte die BamS Istanbuls Beiratsmitglied Murat Zorlu. Sollte dieser Plan scheitern, will Fener-Boss Ali Koc Özil angeblich auch noch im kommenden Sommer nach Ablauf seines Vertrags in London an den Bosporus locken.

Man arbeite in der türkischen Millionenmetropole daran, dem 32-Jährigen vom FC Arsenal ein Jahresgehalt von zehn Millionen Euro zu sichern.

„Fenerbahce ist nicht in der Lage, so eine finanzielle Last zu tragen. Es ist ein schöner Traum. Wenn der Traum wahr werden würde, wäre es super“, sagt Vereins-Präsident Ali Koc, einer der potenziellen Sponsoren. Özil-Freund und Medienmogul Acun Ilicali sei die zweite Person, die den Wechsel finanzieren soll.