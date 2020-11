Türkei: Erdogan kündigt Corona-Lockdown für das gesamte Wochenende an

Um die drastisch gestiegenen Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus einzudämmen, hat der türkische Präsident am Montag erneut strengere Maßnahmen angekündigt.

Ankara – Um die drastisch gestiegenen Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus einzudämmen, hat der türkische Präsident am Montag erneut strengere Maßnahmen angekündigt.

Am kommenden Wochenende werde es eine Türkeiweite Ausgangssperre geben, die am Freitag um 21 Uhr beginnt und bis Montag 5 Uhr gelte. In der Woche gilt der Lockdown von 21 Uhr bis 5 Uhr Morgens. Über 65-Jährige dürfen in der Woche zwischen 10 und 13 Uhr das Haus verlassen. Unter 20-jährige zwischen 13 und 16 Uhr. Diese beiden Gruppen können ab dem morgigen Dienstag auch keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr benutzen.

Auch beim Eintritt in Supermärkten und Einkaufszentren sei demnach ab morgen auch ein sogenannter HES Code zwingend erforderlich.

Dieser galt bisher nur für innertürkische Reisen. Der HES Code wurde vom türkischen Gesundheitsministerium zur Eindämmung der Corona-Pandemie eingeführt. Im Falle einer Ansteckung soll die Nachverfolgung der Kontakte damit erleichtert werden. Die Teilnehmerzahl für Versammlungen wie etwa Hochzeiten oder Begräbniszeremonien werde auf 30 limitiert. Schulen und Kindergärten bleiben weiterhin vorerst geschlossen. Einige Sektoren, darunter die Lieferkette und die Produktion, seien von den Maßnahmen, die am Dienstag beginnen, ausgenommen, fügte der türkische Staatschef hinzu.

Erdogan begründete die Verschärfungen mit einem „ernsthaften Anstieg der Fallzahlen“ in mehreren Städten wie der Millionenmetropole Istanbul.

Da die täglichen Ansteckungszahlen in den letzten Wochen sprunghaft angestiegen war, empfahl der beratende Wissenschaftsrat der Türkei der Regierung Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausbreitung von COVID-19 zu verlangsamen.