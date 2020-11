Tesla-Marktwert steigt auf über 500 Milliarden Dollar

Teilen

New York – Die Aktien des US-Elektroautoherstellers Tesla kletterten am Dienstag weiter um mehr als vier Prozent und erreichten erstmals einen Börsenwert von über 500 Milliarden Dollar.

Die Marktkapitalisierung von Tesla stieg am Dienstagnachmittag auf mehr als 520 Milliarden Dollar.

Wie CNN Business berichtet, ist Tesla jetzt mehr wert als der kombinierte Marktwert der meisten großen Autohersteller der Welt: Toyota (TM), Volkswagen (VLKAF), GM (GM), Ford (F), Fiat Chrysler (FCAU) und seinem Fusionspartner PSA Group (PUGOY).

Der Aktienkurs des Unternehmens ist seit Jahresbeginn um bemerkenswerte 550 Prozent gestiegen – am Dienstagmittag wurde er bei 549 Dollar gehandelt, gegenüber 86 Dollar im Januar. Davon profitiert auch Tesla-Gründer Elon Musk, dessen Vermögen auf 128 Milliarden Dollar anstieg. Bloomberg zufolge überholte Musk am Montag den Microsoft-Mitgründer Bill Gates und gilt nun als zweitreichster Mensch der Welt.

tdn: Aus Börsensicht vielleicht noch entscheidender dürfte aber die Ankündigung gewesen sein, dass Tesla in den Börsenindex S&P 500 aufgenommen wird. Das bedeutet nicht nur eine wichtige Anerkennung und eine Steigerung der Sichtbarkeit, es stellt auch sicher, dass viele Fondsmanager, die den S&P 500 abdecken, jetzt Tesla-Aktien hinzukaufen müssen.

Die Investmentbank Morgan Stanley hat zudem eine Kaufempfehlung für die Papiere des E-Autobauers ausgesprochen.

