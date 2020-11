Terroranschlag: Erdogan dankt „türkischen Helden“ von Wien

Teilen

Wien – Die Austro-Türken Mikail Özen und Recep Tayyip Gültekin riskierten während des Terroranschlags in Wien mitten im Kugelhagel ihr Leben, um einem angeschossenen Polizisten und einer älteren Frau zu helfen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan dankte den im Netz als Helden gefeierten Männern für ihren Mut. Innenminister Karl Nehammer lobte den Einsatz der beiden am Dienstagnachmittag als Zeichen des Miteinanders.

„Wir wollten den letzten Kaffee vor der Ausgangssperre trinken und dabei sind wir mitten im Gefecht gelandet“, schilderte Özen die Situation auf Instagram.

Recep Tayyip Gültekin erklärte in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Anadolu, dass er mit seinem Freund Mikail Özen in einem Café am Schwedenplatz in der Wiener Innenstadt saß, als er die verletzte Frau sah. Ohne zu überlegen sei er rausgelaufen, um die Frau in Sicherheit zu bringen. Nachdem er die Verletzte an einen sicheren Ort gebracht hatte, geriet Gültekin selbst in die Schusslinie der Terroristen und bekam eine Kugel ins Bein. Als er einen Polizisten sah, der ebenfalls angeschossen war, zögerte er nicht und eilte trotz seiner eigenen Schussverletzung auch ihm zur Hilfe.

„Andere Polizisten schauten zu, ich schrie sie um Hilfe an, aber sie taten nichts. Ich sagte zu Mikail, wir kümmern uns selbst darum „, so Gültekin. „Wir konnten nicht einfach nur zuschauen. Wir sind hingelaufen und haben ihn zum Krankenwagen befördert“, so Özen. Die beiden Kampfsportler haben den Wiener Polizisten daraufhin zu einem Krankenwagen getragen. „Ich trug ihn auf dem Rücken, und Mikail hielt seine Beine“, so Gültekin.

Aufgrund der vielen Verletzten habe er selbst zuerst auf eine Einweisung ins Krankenhaus verzichtet, sagte Gültekin.

„Terror ist überall Terror“

Er lebe in Österreich und verdiene seinen Lebensunterhalt hier, sagte Gültekin: „Die Polizei, die verletzt wurde, war meine Polizei. Die Menschen, die verletzt wurden, waren meine Leute. Ich spreche dem österreichischen Staat mein Beileid aus und hoffe, dass die Verletzten schnell genesen werden.“

Er fügte hinzu: „Wenn morgen dasselbe passiert, würde ich nicht zögern, Menschen zu retten. Ich möchte keine Diskriminierung zwischen Muslimen, Juden oder Christen sehen. Terror hat in diesen Religionen keinen Platz. Terror ist überall Terror.“

Präsident Recep Tayyip Erdogan dankt Helden

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan dankte in einem Videotelefonat den beiden Männern für ihren Mut. Während des Gesprächs wünschte Erdogan Gültekin eine baldige Genesung und fragte nach seinem Gesundheitszustand.

Die Türkei sei stolz auf sie, sagte Erdogan: „Seien Sie den Österreichern gegenüber weiterhin hilfsbereit. Sie verstehen uns vielleicht nicht, aber wir verstehen sie.“

In einem Twitter-Beitrag dankte auch Nikolaus Meyer-Landrut, der EU-Botschafter in der Türkei, den beiden Helden für ihre Hilfe für die Verletzten.

Der Botschafter zitierte den Tweet des türkischen Außenministers Mevlut Cavusoglu über Gültekin und Özer:

Sehr geehrter Herr Minister, Wir danken und gratulieren den TR-Bürgern Recep Tayyip Gültekin und Mikail Özer, die den Verletzten der Anschläge von gestern Abend in Wien geholfen haben In Solidarität und Zusammenarbeit sind wir bereit, gegen rassistische Übergriffe zu kämpfen, wo immer sie stattfinden

Bei dem Terroranschlag in Österreichs Hauptstadt am Montagabend sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen und 17 weitere wurden verletzt.