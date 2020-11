Europa: Alle 17 Sekunden stirbt ein Mensch an Corona

Europa ist wieder einmal das Epizentrum der Covid-19-Pandemie. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag warnte, stirbt in Europa alle 17 Sekunden ein Mensch an Corona.

Hans Kluge, der WHO-Regionaldirektor für Europa, überbrachte die ernüchternde Botschaft bei einem Briefing am Donnerstag.

„Europa ist für 28 Prozent der weltweiten Fälle und 26 Prozent der Todesfälle in der Region insgesamt verantwortlich“, sagte er in der Informationsveranstaltung.

„Letzte Woche wurden in Europa über 29.000 neue Todesfälle bei Covid-19 registriert. Das ist eine Person, die alle 17 Sekunden stirbt“.

In der letzten Woche sei die Zahl der Todesfälle um 18 Prozent gestiegen, so Kluge.

Es gibt jedoch einige vielversprechende Anzeichen dafür, dass die Maßnahmen, die Regierungen ergriffen haben, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, Wirkung zeigen.

Die Zahl der wöchentlichen Coronavirus-Fälle in Europa ging in der vergangenen Woche zum ersten Mal seit drei Monaten zurück.

Die wöchentlichen Neuinfektionen gingen um 10 Prozent auf 1,8 Millionen zurück. Dr. Kluge deutete an, dass die strikten Sperrmaßnahmen, die in einer Reihe von europäischen Ländern, darunter Großbritannien, Frankreich und Spanien, wieder eingeführt wurden, Wirkung zeigen.

Er warnte die Länder jedoch davor, politische Vorteile über das Leben zu stellen, indem sie die Beschränkungen zu früh aufheben. „Zu oft haben wir die negativen Auswirkungen einer zu raschen Lockerung gesehen“, sagte er.

Selbst wenn die Fälle zurückgehen, ist das Bild in ganz Europa immer noch düster, sagte der WHO-Regionalchef bei der Informationsveranstaltung.

„Es mehren sich die Signale im Zusammenhang mit den überlasteten Gesundheitssystemen mit Berichten, dass z. B. in Frankreich die Intensivstationen seit 10 Tagen zu über 95 Prozent ausgelastet sind“, warnte Dr. Kluge.

„Inzwischen sind über 15,7 Millionen Covid-19-Fälle und fast 355.000 Todesfälle an die WHO gemeldet worden, wobei allein im November in der Europäischen Region der WHO über 4 Millionen Fälle mehr gemeldet wurden“, sagte er.

In einer Botschaft der Hoffnung betonte Dr. Kluge, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt.

„Wir haben die Mittel, um das Virus zu bekämpfen, nicht die Menschen“, sagte er.

Günstige Interventionen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie das Tragen von Masken, Handhygiene und Maßnahmen zur sozialen Distanzierung, funktionieren nach wie vor und sollten auch weiterhin durchgesetzt werden, bis ein Impfstoff und bessere Therapeutika zur Verfügung stehen.