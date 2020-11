Die Profiteure des Corona-Virus: Online Casinos

Teilen

Weite Teile der Wirtschaft wurden durch die Ausbreitung des Corona-Virus lahmgelegt – nicht zuletzt durch die staatlichen Maßnahmen zum Schutze der Bevölkerung. Es gibt jedoch nicht nur Verlierer, sondern auch Gewinner.

Neben dem Internethandel boomen die Online-Casinos. Nach Schätzungen der Experten stiegen die Umsätze der virtuellen Casinos deutlich.

Die Corona-Pandemie wirkt sich im eigenen Haushalt auf die Nutzer nicht aus. Er hat keine Ausgangssperren zu beachten, benötigt keine Maske und muss die soziale Distanz nicht einhalten. Gerade in diesen schwierigen Zeiten suchen Menschen Ablenkung und einen Zeitvertreib zu Hause. Das Reizvolle daran – sie können dadurch auch noch viel Geld gewinnen. Der Boom der Online-Casinos ist immer noch ungebrochen. Ein deutliches Zeichen dafür sind immer mehr Anbieter, die werben.

Das Online-Casino als Alternative

Die Gründe für das Etablieren von immer mehr Online-Casinos als Alternative zu Kneipen oder Spielhallen liegt zum einen in der zunehmenden Regulierung der verschiedenen Staaten. Das Glücksspiel wird mit immer strengeren Gesetzen vor Ort bekämpft. Die Regelung über eine festgelegte maximale Anzahl von Automaten, die aufgestellt werden dürfen, ist nur eine von vielen. Dadurch wird das Angebot begrenzt und für Gäste unattraktiv.

Das virtuelle Online-Casino bietet dagegen Optionen in großer Zahl mit ansprechenden Spielen für einen grenzenlosen Spielspaß. Durch Spielerlebnisse mit grandiosen Sound-Effekten und atemberaubenden Animationen kennt der Spaß beim Spielen keine Grenzen mehr. Dafür investieren die Online-Casino-Anbieter auch hohe Geldsummen in die Entwicklung des Spiel-Angebotes.

Das breite Spektrum von Vorteilen beim virtuellen Spielen

Neben dem breiten Spiele-Angebot jeglicher Art erweisen sich durchgehende Öffnungszeiten rund um die Uhr als ein weiterer Grund für den großen Trend zum Online-Casino.

Grund drei – der Spieler muss weder an- noch abreisen und ist in der Lage, von jedem Ort der Welt am Endgerät zu spielen. Zudem ist die Flexibilität des Internets ein weiterer positiver Faktor. Spieler können bei Zeitmangel in nur ganz kurzen Zeiten ein einziges oder zwei Spiele beenden und ihrer Leidenschaft frönen.

Die Reduzierung der Kosten für die Spieler werden erstens durch die Einsparungen von Löhnen, Betriebskosten und Mieten der Online-Anbieter ermöglicht und zweitens durch die hohen Quoten bei der Ausschüttung.

Diese Vorteile geben die Anbieter an ihre Kunden weiter. Zudem spart sich der Spieler zu Hause teure Ausgaben wie Getränke in Kneipen, Bars oder Spielhallen und ist in der Lage sich selbst günstig zu versorgen. Obwohl einige Beschränkungen im Sommer für reale Casinos wieder aufgehoben waren, blieben viele Menschen der Alternative, dem Online-Casino treu. Die Möglichkeit, frei von den Pandemie-Auflagen ein paar Stunden ihr Lieblingsspiel zu spielen, wurde als großer Vorteil wahrgenommen und beibehalten. Das riesige Spektrum an Spielen in Online-Casinos erweitert sich mehr und mehr.

Casino Willkommensbonus

Den Vorteil eines Casino Willkommensbonus finden Spieler nur in einem Online-Casino. Er verdoppelt die Einzahlung des Guthabens und beschert unter anderem Freispiele. So kann sich der Kunde mit diesem großzügigen Startkapital bereits von Anfang an für höhere Einsätze entscheiden. Das ermöglicht wiederum die Chance auf höhere Gewinne.