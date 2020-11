Bruce Lee: Heute wäre der Kampfkünstler 80 Jahre alt geworden

Martial-Arts-Legende und Schauspieler Bruce Lee wäre heute 80 Jahre alt geworden. Geboren im November 1940 in Chinatown, San Francisco, verstarb der Kampfkünstler am 20. Juli 1973 an den Folgen einer Hirnschwellung.

Lee war Schauspieler, Regisseur, Kampfkünstler, Kampfkunstlehrer und Philosoph. Er war der Begründer von Jeet Kune Do, einer hybriden Kampfkunstphilosophie, die sich aus verschiedenen Kampfdisziplinen zusammensetzt und der oft der Verdienst zugeschrieben wird, den Weg für moderne gemischte Kampfkünste (MMA) geebnet zu haben.

Lee wird von Kommentatoren, Kritikern, Medien und anderen Kampfkünstlern als der einflussreichste Kampfkünstler aller Zeiten und als eine Ikone der Popkultur des 20. Jahrhunderts betrachtet, die die Kluft zwischen Ost und West überbrückte. Ihm wird zugeschrieben, dass er dazu beigetragen hat, die Art und Weise, wie Asiaten in amerikanischen Filmen dargestellt wurden, zu verändern.

Als Sohn des kantonesischen Opernstars Lee Hoi-chuen wurde Lee am 27. November 1940 in Chinatown in San Francisco, Kalifornien, geboren. Seine Familie kehrte jedoch bald darauf nach Hongkong zurück. Bereits in jungen Jahren spielte Lee dort in mehreren Filmen mit. Im Alter von 18 Jahren zog Lee erneut in die Vereinigten Staaten, um an der University of Washington in Seattle zu studieren. Während dieser Zeit begann er auch, Kampfkünste zu unterrichten.

Mit seinen in Hongkong und Hollywood produzierten Filmen erhob er den traditionellen Kampfkunstfilm auf eine neue Ebene der Popularität und löste in den 1970er Jahren im Westen eine Welle des Interesses an den chinesischen Kampfkünsten aus. Seine Filme beeinflussten und veränderten die Kampfkünste und Kampfsportfilme weltweit dramatisch.

Lee starb am 20. Juli 1973 im Alter von 32 Jahren. Es gab keine sichtbare äußere Verletzung; laut Autopsieberichten war Lees Gehirn jedoch beträchtlich angeschwollen. Seit seinem Tod hat Lee weiterhin einen herausragenden Einfluss auf den modernen Kampfsport, einschließlich Judo, Karate, Mixed Martial Arts und Boxen, ausgeübt. Das US-Nachrichtenmagazin Time ernannte Lee zu einer der 100 wichtigsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts.