Ali Babacan: Erdogan kopiert meine Reden

Ankara – Der Chef der neu gegründeten Partei „Demokratie und Aufschwung” (DEVA), Ali Babacan, warf dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in einem Interview mit dem Fernsehsender Euronews vor, seine Reden zu kopieren.

„Schauen Sie, die Regierung hat begonnen, die Sätze, die wir seit einem Monat in unseren Parteitreffen sagen, zu benutzen. Wenn man sich meine Reden Satz für Satz, Formulierung für Formulierung ansieht, wird man schnell bemerken, dass die Sätze sich in den Reden des Präsidenten wiederfinden. So sehr sie also auch betonen, dass sie sich von uns nicht reinreden lassen, sehen wir, dass sie uns doch gerne kopieren“, sagte der ehemalige Außen- und Wirtschaftsminister.

Babacan wünsche sich trotzdem, dass das Gesagte auch wirklich umgesetzt werde. Dies wäre gut für das Land. Er glaube jedoch nicht daran. Es reiche nicht aus, einfach Reden zu kopieren und vor den Präsidenten zu legen. Der Inhalt müsse in die Praxis umgesetzt werden. Hierfür seien jedoch „gute, ehrliche und qualifizierte Menschen nötig“, so Babacan.

Der einstige Weggefährte des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, trat im Juli 2019 aus der regierenden „Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung“ (AKP) aus und gründete im März 2020 eine neue Partei. Er kritisiert die Regierung besonders in Wirtschaftsfragen.

„Vor der Corona-Pandemie war die Türkei sowieso schon in eine wirtschaftliche Krise gerutscht, die von ihr selbst verschuldet gewesen war”, sagte der 53-jährige studierte Ingenieur in einem Interview auf Fox TV. Zudem machte er darauf aufmerksam, dass die Reserven der türkischen Zentralbank bereits vor der Pandemie erschöpft gewesen seien. Niemand brauche den Verantwortlichen draußen zu suchen, die Türkei werde derzeit einfach schlecht regiert, so der Wirtschaftsfachmann.

„Wir üben nicht nur Kritik. Wir weisen auch auf Lösungswege hin und empfehlen Therapieformen, die erforderlich sind. Als erfahrenes Team, das aus Experten besteht, entwerfen wir auch Rezepte, die wir verbreiten und teilen. Ein international erfahrenes Wirtschaftsteam gibt es allein bei der DEVA“, so Babacan.