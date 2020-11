37 Jahre: Nordzypern feiert Gründung

Teilen

Lefkoşa – Heute vor 37 Jahren, am 15. November 1983, proklamierte das zyperntürkische Parlament des Föderativen Zyperntürkischen Staates (Kıbrıs Türk Federe Devleti) die Türkische Republik Nordzypern (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti).

Die Ausrufung war die Antwort auf ergebnislose Verhandlungen mit der zyperngriechischen Administration über die Zukunft der Insel, die unter Vermittlung der Vereinten Nationen (UN) erfolgte.

Trotz der gescheiterten Verhandlungen und der Ablehnung des Annan-Plans durch die zyperngriechische Bevölkerung, wurde der Südteil des Eilands 2004 Mitglied der EU. Zum Präsidenten der Türkischen Republik Nordzypern wurde damals der Jurist Rauf Denktaş gewählt, ein charismatischer Politiker, der bis 2005 die Geschicke des Landes bestimmte.

Zypern wurde 1974 geteilt, nachdem Griechenland einen Militärputsch durchgeführt und die Türkei als Garantiemacht interveniert hatte.

Die türkische Regierung hatte unter Premierminister Bülent Ecevit entschieden, am 20. Juli 1974 türkische Truppen auf die Insel zu entsenden, um eine ethnische Säuberung durch die nationalistische Regierung zu verhindern, die infolge eines von Griechenland unterstützten Putsches gegen den zyprischen Präsidenten, Erzbischof Makarios, an die Macht gekommen war. Die Putschisten strebten damals den Anschluss der gesamten Insel an das ebenfalls von einer Militärjunta regierte Griechenland an.

Bereits in den Jahren vor dieser Entwicklung hatte es vielfach Übergriffe und Pogrome gegen die türkische Bevölkerung auf Zypern gegeben. Die unter dem Namen „Operation Atilla“ durchgeführte Militäraktion führte in weiterer Folge zum Ende der Militärdiktatur in Griechenland, die türkischen Truppen blieben dennoch auf Nordzypern stationiert und 1983 erklärte der dort entstandene De-facto-Staat unter dem bis 2005 regierenden Langzeitpräsidenten Rauf Denktaş seine Unabhängigkeit. In den letzten Jahren gab es mehrere Versuche, die Insel zu einigen, 2004 scheiterte jedoch ein Referendum zur Wiedervereinigung an einer „Nein“-Mehrheit im griechischen Teil.