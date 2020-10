Türkei: Anteil von Hochtechnologieprodukten an den Gesamtexporten steigt

Teilen

Istanbul – Die türkischen Exporteure erhöhen weiterhin den Anteil von Hochtechnologieprodukten an den Gesamtexporten dank der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (F&E) des Landes sowie der staatlichen Unterstützung.

Der Anteil von Hochtechnologieprodukten an den Gesamtexporten der Türkei erreichte in den ersten acht Monaten des Jahres 2020 3,4 Prozent, gegenüber 3,2 Prozent im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Nach Angaben des türkischen Statistikamtes (TurkStat) lag die Rate im August ebenfalls bei 3,2 Prozent gegenüber 3 Prozent im August 2019.

Die Türkei gibt Unternehmen, die aktiv High-Tech-Produkte herstellen und ihre Importe reduzieren, Anreize und Unterstützung, einschließlich Steuer- und Prämienrabatte, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu (AA).

Zu den Produkten gehören Flugzeuge, Herzschrittmacher, Medikamente, Flugzeugteile, medizinische Geräte, optische Geräte, Armbanduhren und elektronische Schaltkreise, so Ismail Gülle, Vorsitzender der Türkischen Exportversammlung (TIM) in einem Gespräch mit AA.

„Die Gesamtexporte unserer Produkte mit hoher Wertschöpfung im Wert von mehr als 10 USD pro Kilogramm stiegen im September, die Exporte dieser Produkte beliefen sich im September 2019 auf 3,64 Milliarden USD und erreichten im letzten Monat 4,09 Milliarden USD mit einer Steigerung von 12 Prozent“, sagte Gülle.

Er hob hervor, dass die Sektoren mit den Exporten mit der höchsten Wertschöpfung Schmuck, die Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie, Konfektionsbekleidung und Bekleidung, Leder und Lederprodukte, Tabak und die Automobilbranche seien. Insbesondere die positive Exportleistung der Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtindustrie leisteten einen großen Beitrag zum Export der türkischen Hochtechnologieprodukte, stellte Gülle fest.

Steigende Nachfrage nach türkischen Waren

Ersin Şahin, Generaldirektor des türkischen Dieselmotorenherstellers Erin Motor, sagte: „Wir stehen am Anfang des Weges (in Bezug auf den Export von Hochtechnologie, Anm. d. Red.).

Es werde Geduld erfordern, denn die Produktion von Hochtechnologie erfordere viele Jahre an F&E-Aktivitäten, sagte er gegenüber AA. Er betonte, der größte Nachteil der Hochtechnologie-Produktion in der Türkei sei der Mangel an qualifiziertem Personal – die Unternehmen müssten Mitarbeiter ausbilden, was Zeit und Geld erfordere.

„Unser Hauptprodukt ist der Dieselmotor, der hauptsächlich in Generatoren verwendet wird. Wir erhalten mehr Anfragen von Ländern mit Infrastrukturproblemen; die afrikanischen Länder südlich der Sahara stehen dabei an der Spitze“, sagte er. „Während wir in der Qualität mit Europa konkurrieren, konkurrieren wir auch im Preis mit Asien“, sagte er.

Er betonte zudem, dass „die Unterstützung, die wir von Organisationen wie dem Foreign Economic Relations Board (DEIK) und TIM erhalten, eine wichtige Rolle beim Eintritt in Märkte spielt, wie zum Beispiel Afrika“.

