Nach Erdbeben: Mitsotakis und Erdogan sprechen sich gegenseitig Beileid aus

Athen/Ankara – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis haben sich nach dem verheerenden Erdbeben in der Ägäisregion gegenseitig ihr Beileid ausgesprochen und Unterstützung versprochen.

„Ungeachtet unserer Differenzen müssen wir in diesen Zeiten zusammenstehen“, zitiert TRT Deutsch Mitsotakis, der auf Twitter eine Mitteilung dazu veröffentlichte. Mitsotakis habe Erdogan in einem Telefonanruf sein Beileid für die Opfer des Erdbebens in der Türkei ausgesprochen.

„Ich habe gerade Recep Tayyip (Erdogan) angerufen, um mein Beileid für den tragischen Verlust an Menschenleben durch das Erdbeben, das unsere beiden Länder heimgesucht hat, auszudrücken. Was auch immer unsere Differenzen sein mögen, dies sind Zeiten, in denen unser Volk zusammenstehen muss“, schrieb Mitsotakis auf Twitter.

In einem Tweet antwortet Erdogan und brachte sein Beileid zum Ausdruck:

„Vielen Dank, Herr Premierminister. In meinem eigenen Namen und im Namen des türkischen Volkes spreche ich ganz Griechenland mein Beileid aus. Auch die Türkei ist immer bereit, Griechenland bei der Heilung seiner Wunden zu helfen. Dass sich zwei Nachbarn in schwierigen Zeiten solidarisch zeigen, ist wertvoller als viele Dinge im Leben“, so Erdogan.

Thank you, Mr. Prime Minister.

I offer my condolences to all of Greece on behalf of myself and the Turkish people. Turkey, too, is always ready to help Greece heal its wounds.

That two neighbors show solidarity in difficult times is more valuable than many things in life. https://t.co/eo6iClofKZ

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 30, 2020