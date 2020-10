Bericht: Saudi-Arabien verbietet „alle Importe türkischer Waren“

Teilen

Istanbul – Ein informelles saudi-arabisches Verbot für türkische Produkte hat die internationale Modeszene getroffen.

Die Financial Times (FT) berichtete am Montag, dass die spanische Modemarke Mango aufgrund eines inoffiziellen Embargos der saudischen Behörden ihre türkischen Lieferanten überdenken würde.

Ein Angestellter des Bekleidungsgiganten teilte türkischen Lieferanten in einer E-Mail mit, Riad habe „alle Importe für in der Türkei hergestellte Produkte verboten“, berichtet FT.

Das spanische Unternehmen Mango, das zu einer Reihe von europäischen und US-amerikanischen Modehändlern mit Produktionsstätten in der Türkei gehört, erklärte in einer Erklärung, dass sie „im Zuge der Verlangsamung der Zollverfahren für Produkte türkischer Herkunft in Saudi-Arabien“ Alternativen prüften.

Mustafa Gultepe, Chef des Istanbuler Verbandes der Bekleidungsexporteure (IHKIB), sagte gegenüber der FT, dass alle Modeunternehmen, die in der Türkei produzieren und in den Golfstaat exportieren, betroffen seien. „Wir sprechen von allen globalen Marken, die Geschäfte in Saudi-Arabien haben, in der Türkei produzieren und dort verkaufen“, sagte er der FT.

Türkische Exporteure haben sich darüber beschwert, dass ihre Produkte im vergangenen Monat beim saudischen Zoll lange Verzögerungen und Einschränkungen erlitten haben. Die Probleme wurden von den Unternehmen als Versuch von Riad und seinem engen Verbündeten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, angesehen, Ankara für seine ihrer Meinung nach destabilisierenden Interventionen in der arabischen Welt zu bestrafen.

Der Handelsstreit markiert eine bedeutende Eskalation des Streits zwischen den regionalen Rivalen.

„Alles, was in der Türkei hergestellt wird oder durch die Türkei kommt, ist … in Saudi-Arabien nicht erlaubt“, so eine namentlich nicht genannte Person gegenüber FT.

Die saudische Regierung erklärte, sie habe „keine Beschränkungen für türkische Waren erlassen“ und fügte hinzu, dass der Handel zwischen den beiden Ländern „keinen merklichen Rückgang erlebt“ habe, abgesehen von „den allgemeinen Auswirkungen der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie“, berichtet FT weiter.

Mango, die fast 50 Geschäfte in Saudi-Arabien betreiben, hat die Auswirkungen der Beschränkungen heruntergespielt. Der Marke zufolge stellt dies kein großes Problem dar, da die Produktion diversifiziert und flexibel ist und sie zuversichtlich seien, unter normalen Umständen in Saudi-Arabien weiterarbeiten zu können.

Schwedens H&M teilte mit, dass es noch zu früh sei, um sich zu den jüngst mitgeteilten Handelsbeschränkungen und ihrer Bedeutung für das Unternehmen zu äußern. Die britische Marks and Spencer und die spanische Inditex, die ebenfalls einige ihrer Produkte aus der Türkei beziehen und Geschäfte in Saudi-Arabien haben, lehnten eine Stellungnahme ab, berichtet das Modeportal Fashionating World.

Die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und der Türkei haben sich in den letzten Jahren verschlechtert.

Als Saudi-Arabien und seine Verbündeten 2017 eine Wirtschaftsblockade gegen Katar verhängten, brachte die Türkei ihre Unterstützung für Doha zum Ausdruck und verstärkte ihre Handels- und Militärbeziehungen mit diesem Land. Der schreckliche Mord an dem regimekritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul im Oktober 2018 hat die Beziehungen weiter belastet.

