Armenien verurteilt Israel wegen Waffenverkäufe an Aserbaidschan

Teilen

Jerewan – Armenien hat Israel vorgeworfen, Waffen an seinen Erzfeind Aserbaidschan zu verkaufen.

Bereits am Am 1. Oktober habe Armenien seinen Botschafter in Israel zu Konsultationen über israelische Waffenverkäufe an Aserbaidschan zurückgerufen. Die Sprecherin des armenischen Außenministeriums, Anna Naghdalyan, nannte die Praktiken Israels „inakzeptabel“ und verurteilte die „Lieferung hochmoderner Waffen an Aserbaidschan“.

Laut israelischen Medien sagte Hikmet Hajiyev, Assistent des aserbaidschanischen Präsidenten, dass das Militär seines Landes bei den jüngsten Kämpfen israelische Angriffsdrohnen eingesetzt habe. Er begrüßte ihre Wirksamkeit und sagte: „Hut ab vor den Ingenieuren, die sie konstruiert haben“, und fügte hinzu, dass seine Leute „die Zusammenarbeit mit Israel, insbesondere die Verteidigungszusammenarbeit, sehr schätzen“.

Das von Aserbaidschan freigegebene Drohnenmaterial über einen Angriff auf eine Artilleriestellung in Berg-Karabach, schien eine israelische Drohne zu zeigen. Ein anderer Bericht vom 30. September, der nicht bestätigt wurde, behauptete, dass zwei mysteriöse Frachtflüge aus Israel in Baku gelandet seien. Berichte vom 2. Oktober enthielten ein Video einer israelischen LORA-Rakete, die angeblich eine Brücke in Armenien getroffen haben soll.

Am 2. Oktober twitterte das armenische Außenministerium, dass ein „bei einem getöteten aserbaidschanischen Offizier ein israelisches TADIRAN-Funkgerät“ gefunden worden sei.

Abgesehen von diesem einzigen Beispiel kann Aserbaidschan auf eine lange Erfolgsgeschichte beim Kauf israelischer Waffen zurückblicken – in dem Maße, dass der Iran 2012 den Botschafter Aserbaidschans einberufen hatte.

Und während das israelische Verteidigungsministerium keine Einzelheiten der Verkäufe nach Ländern veröffentlicht, sagte der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew im Jahr 2016, sein Land habe Verteidigungsgüter im Wert von 4,85 Milliarden Dollar vom jüdischen Staat gekauft. Aserbaidschanische Juden waren in den letzten drei Jahrzehnten sehr aktiv bei der Pflege von Beziehungen und der Entwicklung aller Arten von gemeinsamen kommerziellen Unternehmungen zwischen Israel und Aserbaidschan.

Berichten zufolge ist das Ausmaß der Handelsbeziehungen – hauptsächlich Waffengeschäfte – zwischen Israel und Aserbaidschan – immens. Nach Angaben des Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstituts beliefen sich die Waffenexporte aus Israel nach Aserbaidschan im Jahr 2016 auf 250 Millionen Dollar und im Jahr 2017 auf 136 Millionen Dollar. Das Institut stellte fest, dass von 2015 bis 2019 „insgesamt 60 Prozent der Waffenimporte Aserbaidschans aus Israel und 31 Prozent aus Russland stammten.

Ein weiterer Bereich der Handelsbeziehungen ist der Energiesektor, wobei Aserbaidschan bis zu 40 Prozent seines seines Öls nach Israel exportiert. Das aserbaidschanische Öl gelange über Pipelines in die Türkei und von dort aus wird es nach Israel verschifft. Aserbaidschans staatliche Ölgesellschaft SOCAR ist Berichten zufolge am Kauf von Anteilen an der israelischen Raffinerie Ashdod interessiert.

Waffenverkäufe schwer aufzugeben

Während der israelische Präsident am Montag mit seinem armenischen Amtskollegen sprach und versuchte, die Wogen zu glätten, werden die Waffenexporte des jüdischen Staates nach Baku nur schwer aufzugeben sein, schreibt The Times of Israel.

„Aserbaidschan ist ein wichtiges Land für uns“, sagte Efraim Inbar, Präsident des Jerusalemer Instituts für Strategie und Sicherheit, gegenüber der AFP.

„Wir versuchen immer, ein guter Lieferant zu sein, auch in Zeiten von Spannungen… wir müssen sicherstellen, dass wir die Verträge, die wir mit Aserbaidschan abschließen, einhalten werden“, fügte er hinzu.

„Israel und Aserbaidschan haben strategische Beziehungen“, sagte Gallia Lindenstrauss, Analystin am Tel Aviver Institut für strategische Studien.

„Israel importiert eine ziemlich große Menge seines Öls aus Aserbaidschan und Israel exportiert Waffen nach Aserbaidschan“, sagte sie. „Aserbaidschan ist einer der größten Kunden der israelischen Verteidigungsindustrie“, so Lindenstrauss.

Zum Thema

– Karabach Konflikt –

Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan nicht religiös motiviert

„Seit dem ersten Tag der Auseinandersetzung verfolge ich achtsam die deutschen Medien, um deren Berichterstattung zu beurteilen. Die ersten Tage war dies aus meiner Sicht zum großen Teil ausgewogen. In den letzten Tagen wurde ich hingegen sehr enttäuscht.“