Armenien: Bundestagsfraktion zahlt AfD-Reisen nach Bergkarabach

Jerewan – Eine Delegation von AfD-Abgeordneten ist zum dritten Mal in die Konflikt-Region Berg-Karabach gereist – Ziel sei eine Außenpolitik à la AfD. Unter den Reisenden befindet sich auch der rechtsextreme und aus der Partei ausgeschlossene Kalbitz.

Wie TRT Deutsch unter Berufung auf eine Meldung des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND)weiter berichtet, hat sich demnach auf „Einladung des Präsidenten der Nationalversammlung von Bergkarabach und von armenischer Seite“ eine Gruppe von AfD-Abgeordneten auf den Weg in die Kriegsregion gemacht. Die AfD unterstützt im Kaukasus-Konflikt die Armenier. Die Delegation der rechtspopulistischen Partei reiste am Freitag nach Bergkarabach, um sich „vor Ort ein Bild über den Konflikt zu machen“.

Unter den Teilnehmern befanden sich die AfD-Bundestagsabgeordneten Steffen Kotré und Stefan Keuter sowie die Brandenburger Landtagsabgeordneten Andreas Galau und Ex-Parteimitglied Andreas Kalbitz, berichtet TRT Deutsch weiter. Vor dem Hintergrund „einer aserbaidschanischen Aggression sollten die armenischen Bemühungen für einen Waffenstillstand unterstützt werden“, sagte Kotré dem RND.

„Die AfD bemüht sich, den Konflikt im Kaukasus ausschließlich als Verteidigungskampf christlicher Armenier gegen die muslimischen Aserbaidschaner und die mit ihnen verbündete Türkei darzustellen“, so RND weiter.

Die gleiche Delegation sei bereits im Mai 2019 in Armenien und Bergkarabach unterwegs gewesen. Kotré war bereits zuvor sogar zwei Mal in der Region, so der Politiker gegenüber dem RND. Nach Angaben von Kotré hatte damals die Bundestagsfraktion die Kosten für ihre beiden Mitglieder Kotré und Keuter übernommen.

Helin Evrim Sommer verurteilt reisen auf Schärfste

Bundestagsabgeordnete Helin Evrim Sommer, (die Linke) hat die Reisen scharf verurteilt und forderte das Auswärtige Amt um eine Stellungnahme.

„Die #AfD stattete in #Bergkarabach Gesinnungskameraden einen Soli-Besuch ab und erhielt Hilfe der Deutschen Botschaft Jerewan! Seit wann unterstützt das @AuswaertigesAmt Reisen deutscher Rechtsextremer? Wer Hass verbreitet, taugt als Friedensstifter kaum!“, so die Linken-Politikerin in einem Tweet am Montag.