Sportwetten: Wie findet man den richtigen Wettanbieter?

Sportwetten sind wohl die schönste Nebensache am Sport. Allein in Deutschland nehmen mehrere Millionen Menschen an Sportwetten teil und die Zahlen deuten darauf hin, dass dieser ansteigende Trend noch lange nicht vorbei ist.

Denn seitdem Sportwetten in Deutschland online möglich sind, stiegen Jahr für Jahr nicht nur die Mitgliederzahlen, sondern auch die Summen, die für die Wetten eingesetzt wurden. Allerdings nicht, weil die Spieler mehr Geld für Wettoptionen einsetzten, sondern weil mehrere Wettteilnehmer aktiv waren und regelmäßiger, mit trotzdem geringen Einsätzen, spielten. Wie man es aus der freien Marktwirtschaft kennt, folgt auf eine große Nachfrage auch ein großes Angebot.

So ist es auch in Sachen Sportwetten keine Überraschung, dass es mittlerweile zahlreiche Buchmacher im Internet zu finden sind. Was bei der Auswahl des richtigen Wettanbieters beachtet werden muss, wird im folgenden Artikel genauer erklärt.

Die Spannung bei Sportwetten

Sportwetten geben Sportinteressierten die Möglichkeit, ihr Wissen und Fähigkeiten einzusetzen und dabei ein wenig nebenher zu verdienen. Allerdings muss man ehrlicherweise zugeben, dass die Einsätze auf eine Sportwette im Durchschnitt zwischen drei bis sechs Euro liegen. Wirklich reich wird also niemand und es geht vielmehr um das Gefühl ein aktiver Teil an einem Spiel zu sein, als um den dritten Neuwagen in der Garage der Villa zu finanzieren.

Außerdem gab es Sportwetten sprichwörtlich seit Anbeginn der Zeit. Es gibt klare Hinweise dafür, dass bereits auf die ersten olympischen Spiele im antiken Griechenland sowie auf die Wettkämpfe im alten Rom Wetten abgeschlossen wurden. Damals gab es allerdings keine klaren Gesetze, keine Lizenzen für Glücksspiel und Sportwetten und noch lange kein Internet, wo Sportwetten heutzutage stattfinden.

Sportwetten in Deutschland

Bereits zu Beginn dieses Artikels wurde erwähnt, dass die Abgabe von Sportwetten online in Deutschland nicht immer möglich war. Das ist nämlich erst seit dem Jahr 2011 möglich. Zuvor war die Abgabe von Sportwetten nur in lizenzierten Wettbüros möglich.

Im Jahr 2011 gab es eine Teilöffnung des Marktes, da Sportwetten im Internet in anderen Ländern bereits erlaubt waren. Die europäischen Länder Malta und Gibraltar oder auch das karibische Curacao beispielsweise haben klare gesetzliche Vorschriften zum Thema Glücksspiel und Sportwetten, eben deshalb, weil diese Branche dort schon länger existiert. Zu diesen Ländern wird im späteren Verlauf des Artikel noch einmal kurz Bezug genommen. Aber zurück zu online Sportwetten in Deutschland. Bei vielen Sport- und Wettbegeisterten war vor 2011 die Abgabe von online Sportwetten nur über ausländische Server möglich, was allerdings nicht ganz legal war. Zum Glück der Spieler, als auch den Wettanbietern, hat der deutsche Staat aber den Trend erkannt und öffnete den Markt für Sportwetten im Internet.

Die neue Branche im Sport

Ab dem Jahr 2011 gab es dann für den Markt von Sportwetten kein Halt mehr. Es strömten mehrere größere Unternehmen auf den deutschen Spielermarkt und machten Werbung für sich und ihr Angebot. Selbst bekannte Gesichter aus dem Sport sowie dem öffentlichen Leben warben für die Buchmacher auf großen Plakaten sowie in Fernsehwerbungen. Nach und nach kamen immer mehr Anbieter auf den Markt, aufgrund dessen, da die Nachfrage nach Sportwetten immer größer wurde.

Denn es gibt weitaus mehr Sportarten und Wetten, als nur Fußball. Die großen Buchmacher verwalten bis zu vierzig verschiedene Sportarten, mehrere Ligen und schier unendliche Wettoptionen. Macht man sich heutzutage auf die Suche nach einem Wettanbieter, stößt man auf ein gewaltiges Angebot, welches vor allem Neulinge abschrecken kann. Denn es versteht sich von selbst, dass man nicht irgendeinem Unternehmen sein Geld anvertrauen möchte, sondern auf jeden Fall einen seriösen Buchmacher.

Das macht einen guten Buchmacher aus

Während der Suche nach einem Wettanbieter geht man ähnlich wie bei der Suche nach einer vertrauenswürdigen Bank vor. Dank dem Internet ist die Suche einfacher als jemals zuvor. Es gibt übersichtliche Webseiten wie den Quotenvergleich von Oddspedia. auf denen alle Buchmacher aufgelistet sind.

Zudem sind dort auf den ersten Blick die wichtigsten Details aufgelistet. Das sind beispielsweise der Bonus auf die erste eingezahlte Summe oder die möglichen Ein- und Auszahlungsmethoden. Aber die Suche wird auf der oben eingefügten Seite noch einfacher gemacht. Darauf ist eine Suchfunktion zu finden, bei welcher individuelle Kriterien und Anforderungen für den Wunsch Buchmacher einzugeben sind. Dadurch wird die Angebotsliste der Wettanbieter neu sortiert und man kann sich daran machen, die obersten Treffer genauer zu untersuchen.

Die ausschlaggebenden Kriterien für einen seriösen Wettanbieter

Das weitere Verfahren, um herauszufinden, ob ein Wettanbieter gut oder eher nicht so gut ist, sind die folgenden Punkte. Das grundlegendste und wichtigste Kriterium ist die Lizenz. Diese stammt oft aus den zuvor erwähnten Ländern Malta, Gibraltar und Curacao. In diesen Ländern gibt es klare Vorschriften für die Unternehmen, was letztendlich ein Vorteil für die Kunden ist. Die Lizenz ist der ausschlaggebende Faktor für die Sicherheit der Plattform sowie für die Qualität des Angebots.

Das nächste Kriterium sind die Zertifikate, welche von öffentlicher als auch privater Seite sowie nationaler und internationaler Ebene stammen kommen. Die Lizenzen geben weiter Auskunft über die Sicherheiten als auch die Leistungen des Anbieters. Weitere Bewertungen kommen von den Kunden. Es versteht sich von selbst, dass diese natürlich positiv ausfallen sollten. Die Kundenrezessionen geben Auskunft über die Nutzung der Plattform, die Höhe der Quoten, das Angebot an Sportarten als auch Wett Optionen und vieles mehr. Weitere wichtige Kriterien ist ein leicht erreichbarer sowie kompetenter Kundenservice und die umfangreiche Bereitstellung von Informationen.

Das Risiko bei Sportwetten

Die Bereitstellung von Informationen auf der Internetseite der Buchmacher ist deshalb ein wichtiges Kriterium, da durch die akkurate und aktuelle Nachrichten Versorgung, das Risiko an Sportwetten minimiert werden kann. Anders als bei Glücksspielen, bei welchen man allerhöchstens versuchen könnte, die Karten zu zählen, kann man durch genaue Vorbereitung die Sportwetten mit Sicherheit und Verantwortung abschließen. Dazu werden aktuelle Nachrichten, Tabellen und Statistiken genutzt.

Ein simples Beispiel dazu ist, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit, der FC Bayern München gegen die Eintracht Braunschweig aus der dritten Liga gewinnen wird. Das ist zwar ein einfaches Beispiel, aber dennoch ist nach einer kurzen Recherche der Teams und Ligen eine genaue Prognose machbar. Das ist bei allen Sportarten möglich. Deshalb ist es wichtig, dass der Buchmacher selbst auf dessen Internetseite einen umfangreichen Bereich mit den wichtigsten Informationen sowie Tipps und Tricks für erfolgreiche Sportwetten verwaltet.