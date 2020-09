Gaming: Ist Quantum Gaming die Zukunft der Spielebranche?

Quantum Gaming kann die Spielebranche auf ein komplett neues Level heben. Was im Moment noch wie Zukunftsmusik klingt, ist vielleicht bereits näher, als man denkt. Wir haben uns die Anfänge des Zukunftstrends angeschaut, erklären, was daran so besonders ist und welche Veränderungen es mit sich bringen wird.

Was ist Quantum Gaming?

Quantencomputer werden ein Vielfaches der Rechenleistung haben, die man im Moment von einem herkömmlichen Computer kennt. Diese werden in der Lage sein, kompliziertere Aufgaben in einer kürzeren Zeit zu lösen. Daraus ergeben sich für viele Branchen eine Menge an Möglichkeiten. Eine der Branchen, die von Quantencomputern am meisten profitieren könnte, ist die Gamingbranche. Denn das Gaming könnte durch die schnellere Rechenleistung noch realistischer werden. Die Möglichkeiten für noch bessere Grafiken kann man sich heute kaum vorstellen.

Ein gutes Beispiel hierfür sind Casino-Spiele. Wenn man momentan Online Casinos nutzt, bekommt man zwar eine gute Atmosphäre und jede Menge Spiele geboten, aber genauso wie in einem herkömmlichen Casino ist es trotzdem nicht. Quantum Gaming könnte daran vieles ändern. Natürlich suchen Sie immer nach dem besten Online-Casino-Erlebnis und dieses wird mit einem Quantencomputer irgendwann noch einfacher werden. Wenn man dann noch Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) ins Spiel bringt, verschmelzen die beiden Welten miteinander.

Dies ist aber nicht nur für Casino-Spiele der Fall. Im Grunde kann man dies auch auf viele andere Spiele übertragen. Da Quantencomputer ihre Kalkulationen nicht auf der Basis von 0 und 1 erledigen, sondern Wahrscheinlichkeiten nutzen, ist die Rechenleistung um ein Vielfaches schneller. Für Spiele wie “World of Warcraft”, “DOTA2” und “League of Legends” ergeben sich dadurch ganz neue Möglichkeiten. Diese drei Spiele, die zu den beliebtesten Games des Jahres gehören und die teilweise in riesigen Turnieren ausgetragen werden, könnten sehr stark vom Quantum Gaming profitieren. Vor allem, weil auf diese Weise schnell eine Vielzahl von Gamern darauf aufmerksam gemacht wird.

Kann sich jeder Gamer Quantum Gaming leisten?

Nun kommt natürlich die Frage auf, ob sich diese Technologie auch jeder Gamer leisten kann. Und die Antwort darauf ist nicht ganz einfach. Denn zumindest zu Beginn wird es relativ unrealistisch sein, dass jeder Nutzer über diese Technologie verfügen kann. Zum einen aus finanzieller Sicht und zum anderen, weil die Produktion der Computer und der Games kaum mit den Nachfragen hinterherkommen wird. Auf lange Sicht gesehen, gehen wir aber davon aus, dass Quantum Gaming die neue Norm darstellen wird. Neue Technologien sind zu Beginn immer teuer. Mit der Zeit geht der Preis runter und alle Marktteilnehmer sind in der Lage, sich diese leisten zu können.

Außerdem werden die Hersteller der Spiele sehr stark daran interessiert sein, dass so viele Gamer wie möglich Quantum Gaming nutzen können. Es würde uns daher nicht überraschen, wenn die Zukunft der Spielebranche schneller im Mainstream ankommt, als man dies im Moment erwarten würde.

Aber wann genau können wir eigentlich mit Quantum Gaming rechnen oder ist diese Form der Unterhaltung bereits hier? In der Theorie ist Quantum Gaming bereits jetzt bei vielen Spieleherstellern angekommen. Die flächendeckende Umsetzung könnte allerdings noch etwas dauern. Auch, weil die Entwicklung von weltweit nutzbaren Quantencomputern noch einige Jahre in der Zukunft liegen dürfte. Zwar scheint Google auf diesem Gebiet schon relativ weit zu sein und die ersten Berichte und Erfahrungen stimmen mehr als positiv.

Aber eine flächendeckende Nutzung von Quantum Gaming ist sicherlich noch ein paar Jahre entfernt. Genauso wie zum Beispiel autonomes Fahren noch Zeit braucht – wobei auch hier langfristig auf Quantencomputer gesetzt werden wird. Allerdings sollte man nicht denken, dass wir von einer weit entfernten Zukunft sprechen. Die Fortschritte der letzten Jahre haben gezeigt, dass diese Technologie schneller kommen wird, als erwartet.

Wenn man jetzt die Entwicklungen von AR und VR betrachtet und diese mit den Möglichkeiten von Quantum Gaming verbindet, dann kann man verstehen, warum Spielehersteller und Technologiefirmen so eine große Faszination in diesem Sektor sehen. Auch wir sind bei der Recherche auf viele hochinteressante Theorien und Ideen gestoßen, die die Gaming-Landschaft in den kommenden Jahren auf den Kopf stellen werden. Taucht man einmal in diese noch fern wirkende Welt ein, kann man sich der Faszination nur schwer entziehen. Wer vor zwanzig Jahren mit aus der heutigen Sicht extrem simplen Spielen aufgewachsen ist, wird sich über die Spielewelt in zehn Jahren mehr als nur wundern. Quantum Gaming ist der neue Zukunftstrend. Wir sind uns sicher, dass dieser früher oder später in den meisten Haushalten Einzug halten wird. Gamer weltweit dürfen sich auf jeden Fall auf einige grandiose Neuerungen freuen.