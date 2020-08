Online einkaufen, das tun heute bereits weit mehr als die Hälfte aller Deutschen. Nichts könnte einfacher sein, als mit ein paar Klicks das nächste Lieblingsprodukt zu bestellen und es in nur wenigen Tagen, ja manchmal in gar nur wenigen Stunden, vor der Tür vorzufinden.

Digital-News Was wird 2020 online am meisten gekauft?

Doch bevor wir uns mit den diversen Einkäufen beschäftigen, werfen wir ein Blick auf die online Freizeitgestaltung. Diese ist zwar kein Einkaufsartikel im traditionellen Sinne, aber dennoch eine Erwähnung wert. Die online Freizeitgestaltung nimmt nämlich neben dem Shopping im Netz den wohl größten Teil der Zeit ein, die Deutsche im Internet verbringen.

Freizeitgestaltung online

Wer sich jetzt nicht vorstellen kann, wie genau die Freizeitgestaltung online aussehen kann, der muss nur einmal einen Blick auf die vielzähligen Fortbildungsangebote oder Fitness-Videos werfen. Und das ist noch lange nicht alles. Auch Fans von Wetten und Casinospielen sind in der virtuellen Welt genau richtig!

Online Casinos boomen und ermöglichen den Zugang zum Glücksspiel für jedermann, ob auf dem Land oder in der Stadt. Dabei gibt es inzwischen nicht nur die Möglichkeit, kostenlose Automatenspiele zu nutzen und somit risikofrei einen Einblick in die Welt der Casinos zu bekommen – auch das Echtgeldspiel ist inzwischen auf renommierten Casinoseiten nach erfolgreicher Anmeldung und Identifizierung möglich.

Und Gaming im Netz ist nicht der einzige Trend, den wir im Jahr 2020 sehen können! Einen ganz besonders wichtigen Trend wollen wir deshalb jetzt etwas genauer in Augenschein nehmen.

Einer der Top Trends 2020: Ökologisch kaufen, grün denken und umweltbewusst leben

Nicht nur verschiedene Studien bestätigen es, auch die meisten Online User wissen es aus eigener Erfahrung: Der Trend geht immer mehr in Richtung Nachhaltigkeit, Energiebewusstsein und Ökologie. Ein Trend, der aus einer positiven Motivation stammt, bei dem es jedoch oft in der Umsetzung holpert.

Wer wirklich „grün“ einkaufen möchte, sollte sich nämlich gut überlegen, ob Online Einkäufe tatsächlich diesem Gedanken entsprechen. Experten warnen vor zu vielen Einkäufen im Internet und den negativen Auswirkungen, die Online Shopping auf die Umwelt haben kann. Auch BAYERN 1 hat hier schon ermittelt und zeigt auf, wie es um die Umweltbilanz beim Internet-Einkauf tatsächlich bestellt ist.

Ökologisch oder nicht – das sind die meistgekauften Produkte online

Nun aber zurück zu den meistgekauften Produkten, die im Jahr 2020 in der Online Shopping-Welt den Ton angeben. Die meisten Artikel sind dabei übrigens auch schon in den letzten Jahren im Trend gewesen und konnten sich so über die letzten ein bis zwei Jahre hinweg als Lieblinge bei den Online Shoppern etablieren.

Das sind sie, die Top 5 der online gekauften Artikel:

1. Mode und Schuhe

Unschlagbar auf Platz ein, und das schon seit Jahren, ist der Online Einkauf von Mode. Zu Hause in aller Ruhe probieren und Unpassendes zurückschicken können, das hat den Einkauf von Kleidung und Schuhen im Netz für einen Großteil der Mode-Fans wirklich unwiderstehlich werden lassen.

2. Bücher und CDs

Amazon ist mit Büchern ins Geschäft gestartet und wohl nicht umsonst zu einer der erfolgreichsten Online Shopping-Plattformen geworden. Und auch wenn man es in der heutigen digitalen Welt kaum vermuten möchte, Bücher (und auch CDs bzw. DVDs) sind immer noch ganz vorne mit dabei, wenn es um den Einkauf im Internet geht.

3. Medikamente, Gesundheitsartikel und Kosmetik

Auch die Notwendigkeiten halten Einzug in die Liste der Top 5 der meistgekauften Produkte, und zwar in Form von Medikamenten und Kosmetika.

4. Elektrogeräte

Hier sprechen wir von Hightech-Geräten wie Smartphones und PCs, aber natürlich auch von Kleinelektronik wie Küchen- und Haushaltsgeräten.

5. Freizeitaktivitäten und Möbel

Fast gleichauf liegen laut aktuellen Befragungen Einkäufe von Möbeln bzw. Dekorationsartikel und Einkäufe von Freizeitaktivitäten. Ein weiteres Anzeichen dafür, dass Freizeit- und Casino-Industrien inzwischen zu den stärksten Teilnehmern auf dem virtuellen Einkaufsmarkt gehören.