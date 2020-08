US-Professor widerspricht „Völkermord an Armeniern“

Der türkisch-amerikanische Verband (TASFO) setzt seine Reihe von Interviews mit ausländischen Wissenschaftlern und Intellektuellen zur Armenierfrage fort. Mit dem Titel "12 Interviews in 12 Monaten, die Wahrheit über den sogenannten Völkermord", plant TASFO diese Interviewreihe in naher Zukunft in einem Buchformat in verschiedenen Sprachen zu veröffentlichen.

Der türkisch-amerikanische Verband (TASFO) setzt seine Reihe von Interviews mit ausländischen Wissenschaftlern und Intellektuellen zur Armenierfrage fort. Mit dem Titel „12 Interviews in 12 Monaten, die Wahrheit über den sogenannten Völkermord“, plant TASFO diese Interviewreihe in naher Zukunft in einem Buchformat in verschiedenen Sprachen zu veröffentlichen.

Im August interviewte TASFO Herrn Prof. Dr. Michael Gunter, Professor für Politikwissenschaft an der Tennessee Tech University.

Gunter ist für seine akademische Arbeit zur Armenierfrage sowie seines umfassenden Kenntnisstands zum Thema hoch angesehen. Gunter erhielt 1964 seinen Bachelor-Abschluss an der Columbia University und 1972 seinen Doktortitel an der Kent University. Gunter hat seine Lehrkarriere im Jahr 1972 begonnen und ist seit fast 50 Jahren auf seinem Gebiet tätig. Derzeit unterrichtet er an der Tennessee Tech University.

TASFO: Sehr geehrter Prof. Dr. Michael Gunter, bitte erlauben Sie mir zunächst, Ihnen im Namen der TASFO für die Gewährung eines Interviews zu danken. Da Sie ein führender Experte für armenischen Terrorismus sind, möchten wir Ihnen einige spezifische Fragen zu diesem Thema stellen, bevor wir zum Thema des sogenannten Völkermords an den Armeniern kommen.

Weder die Unruhen der von Russland unterstützten armenischen Milizen, die Ende des 19. Jahrhunderts in Ländern des osmanischen Reiches begannen, noch die Anschläge armenischer Terrororganisationen wie ASALA, JCAG und anderer kleiner Organisationen, die zwischen 1973 bis 1991 in 21 Ländern durchgeführt wurden, erhalten in der westlichen Welt die Aufmerksamkeit des sogenannten “Armenischen Völkermordes”. Warum ist das Ihrer Meinung nach der Fall?

Prof. Dr. Michael Gunter: Armenische Behauptungen werden mehr diskutiert, weil Armenier als Christen mehr Sympathie vom christlichen Westen erhalten. Darüber hinaus waren die muslimischen Türken die historischen Feinde des Westens. Die Armenier sprechen auch westliche Sprachen besser als die Türken. Somit können sie ihre Botschaft im Westen auch besser vermitteln.

TASFO: Drei libanesische Armenier – namentlich Karnig Sarkissian, Viken Hovsepian und Viken Vasken Yacoubian – wurden 1982 nach dem gescheiterten Attentat auf

den türkischen Generalkonsul von Philadelphia, Kanat Arbay, festgenommen. Diese Männer erhielten, nachdem sie ihre Gefängnisstrafen verbüßt und aus dem Gefängnis entlassen worden waren, die amerikanische Staatsbürgerschaft. Was denken Sie darüber?

Prof. Dr. Michael Gunter: Sobald Sie ihre Gefängnisstrafe verbüßt haben, erlaubt Ihnen das Gesetz, gleichberechtigt mit anderen in die Gesellschaft zurückzukehren, solange Sie keine weiteren Verbrechen begehen. Hoffentlich werden diese Armenier jetzt gesetzestreu sein. Wenn nicht, werden sie ins Gefängnis zurückkehren.

TASFO: Wie Sie wissen organisierte die Armenian Revolutionary Federation (ARF) zwischen 1920-1922 die berüchtigte „Operation Nemesis“ und ermordete acht aserbaidschanische und osmanische Diplomaten. Die armenische Geheimarmee für die Befreiung der Armenier (ASALA) tötete zwischen 1973-1991 insgesamt 31 türkische Diplomaten und verletzte zwei Amerikaner sowie Hunderte anderer Zivilisten französischer, deutscher, schwedischer, spanischer und türkischer Herkunft.

ARF war ein Partner dieser Verbrechen und unterstützte offen die Terrorakte der Terrororganisationen JCAG und ASALA unter dem Namen „ARA“. Halten Sie es für normal, dass eine Organisation wie ARF mit Verbindungen zum Terrorismus in einem solchen Ausmaß in den USA als legale „Nichtregierungsorganisation“ (NGO) bezeichnet wird?

Prof. Dr. Michael Gunter: Ich habe mich immer dagegen ausgesprochen, die ARF als legale NGO zu akzeptieren, solange sie geheime Terrororganisationen unterstützt. Wie Sie wissen, ermordet die ARF jedoch in den letzten Jahren keine türkischen Diplomaten mehr.

TASFO: Vier türkische Diplomaten wurden zwischen 1973-1982 auf US-amerikanischem Boden ermordet. Kennen Sie Diplomaten anderer Länder, die hier in den USA Opfer des Terrorismus geworden sind?

Prof. Dr. Michael Gunter: Nein, aber ich bin kein Experte auf diesem Gebiet. Ehrlich gesagt wäre ich nicht überrascht, wenn es in einem so großen, wichtigen Land wie den USA einige andere historische Beispiele für Opfer gäbe, die vielleicht sogar nicht veröffentlicht wurden. Trotzdem bleiben die Armenier ein ungeheuerliches, historisches Beispiel, aber das war in der Vergangenheit.

Hoffentlich werden US-Armenier, die sich der Türkei widersetzen, weiterhin nur auf legale, gewaltfreie Weise handeln. Ich habe immer gehofft, dass ein wissenschaftlicher Dialog zwischen türkischen und armenischen Gelehrten in den USA beginnen kann. Ich habe festgestellt, dass die türkisch-amerikanischen Bürger dazu bereit wären. Die armenisch-amerikanischen waren jedoch nie dazu bereit. In den 1970er Jahren führten der verstorbene Professor Stanford Shaw, aus türkischer Sicht und Professor Richard Hovannisian, aus armenischer Sicht, einen hitzigen Wortwechsel.

TASFO: Viele Wissenschaftler wie Prof. Justin McCarthy haben sehr wertvolle Arbeiten, die beweisen, dass es nie einen sogenannten „Völkermord an den Armeniern“ gegeben hat. Wie stehen Sie zu diesem sogenannten “Völkermord an den Armeniern”?

Prof. Dr. Michael Günter: Es ist eine Frage der Definition. Es besteht kein Zweifel daran, dass Hunderttausende unschuldiger Armenier im Ersten Weltkrieg, im Osmanischen Reich, aufgrund des Zusammenbruchs von Recht und Ordnung und des primitiven Transportsystems, aufgrund der schrecklichen Kriegsbedingungen massakriert wurden.

Es gibt jedoch keine authentischen Dokumente, die belegen, dass es die offizielle Politik der osmanischen Regierung war, alle Armenier zu ermorden. Zum Beispiel sind die berüchtigten Andonian Dokumente, die vorgeben sollen, vorsätzlichen Mord zu beweisen, Fälschungen. Außerdem wurden viele Armenier im westlichen Teil des Osmanischen Reiches nicht einmal deportiert.

Darüber hinaus töteten einige gewalttätige Armenier unschuldige Muslime und zwar seit mehreren Jahrzehnten. Damit der Völkermord nach internationalem Recht legal ist, muss Vorsatz nachgewiesen werden. In diesem Fall gibt es einen solchen Vorsatz jedoch nicht.

Bitte lesen Sie meine zwei wissenschaftlichen Bücher zu diesem Thema: 1. “Pursuing the Just Cause of Their People”: A Study of Contemporary Armenian Terrorism, 1986; 2. Armenische Geschichte und die Frage des Genozids, 2011.

Beide wurden in führenden Fachzeitschriften positiv bewertet. Darüber hinaus wurde meine kritische Rezension von Benny Morris und Dror Ze’evi “Der dreißigjährige Völkermord: Die Zerstörung der christlichen Minderheiten, durch die Türkei, 1894-1924” kürzlich im Middle East Journal, Frühjahr 2020, S. 157-159, veröffentlicht. Diese wissenschaftliche Zeitschrift ist allgemein als die führende wissenschaftliche Zeitschrift auf dem Gebiet der Nahoststudien anerkannt. In Anbetracht all dieser Überlegungen ist Völkermord in diesem Fall nicht das geeignete Wort.

