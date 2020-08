Seriöse Online Casinos werben in erster Linie mit festen Regeln. Dadurch werben Sie auch für ihre Legalität. Der Ansturm auf die Online-Anbieter im Internet ist groß. Sie präsentieren sich verantwortungsvoll und mit reiner Weste. Weltweit boomen die Anmeldungen in seriösen Online-Casinos – auch in Deutschland.

Wie legal ist Glücksspiel im Internet?

Wie es ein seriöses Online Casino mit Fairness hält und mit welche Mythen aufgeräumt werden muss, zeigen die Vorteile des Online-Casinos auf.

Der überwiegende Anteil von Glücksspiel-Anbietern befindet sich mit ihrem Firmensitz im Ausland. Regelungen der EU lassen diese Wirtschaftsfreiheit jetzt zu. Damit wurde es auch möglich, das Online Casino-Angebot EU-weit anzubieten. Diese Möglichkeit ist auch in Deutschland legal. Obwohl sich der Spieler immer noch in einer Grauzone des Rechts bewegt, droht ihm trotzdem keine strafrechtliche Verfolgung bei einer Teilnahme an einem Glücksspiel.

Im Moment reguliert Schleswig-Holstein alleine das Spielen in Online Casinos. Ab Juli 2021 wird ein einheitlicher Glücksspiel-Staatsvertrag für alle deutschen Bundesländer rechtskräftig sein. Die Grauzone wird durch die einheitlichen Regulierungen der Länder aufgelöst. Es wird strengere Gesetze zum Schutz der Spieler geben und ein Limit für die Einzahlung (1000 Euro monatlich) festgesetzt. So behält der Spieler den finanziellen Überblick. Eine Aufsichtsbehörde wird eine Sperrdatei bundesweit betreuen, um Spieler mit problematischem Spielverhalten zu beobachten.

Das Online Casino – wie seriös ist es?

Im Kampf mit der Konkurrenz werben Online Anbieter mit riesigen Gewinnchancen und Jackpots. Ein seriöses Online Casino besitzt unterschiedliche Merkmale. Bedenkenlos sind die in Deutschland registrierten Anbieter, die nach deutschem Recht arbeiten. Spieler, die Online Casinos wählen, die eine Lizenz aus den EU-Nachbarländern besitzen, können ebenfalls vertrauen.

Viele Unternehmen kooperieren mit Organisationen zur Datensicherheit oder zum Schutz der Spieler, um sich deutlicher von den Konkurrenten abzuheben. Diese Kooperation mit Testlaboren und renommierten Behörden gehören zu den Auflagen, die ein seriöses Online Casino erfüllen muss, um eine Lizenz für die Europäische Union zu erhalten. Durch die regelmäßige Kontrolle der Zufallszahlen-Generatoren wird die Fairness der Online-Spiele gewahrt. Die Anbieter werden auch bezüglich ihrer Auszahlungsraten geprüft und danach zertifiziert. Ein weiteres Merkmal eines seriösen Online Casinos ist ein Kundendienst, der erreichbar ist.

Was bieten Online Casinos an Spielen an?

Abseits der verschiedenen Online Automaten bieten die Internet-Casinos eine wirklich große Bandbreite an Tisch- und Kartenspielen an. Vor allem Black Jack und Roulette. Es werden auch Varianten angeboten, die in realen Casinos in dieser Version gar nicht existieren. Wie zum Beispiel Roulette als Double Ball, ein Spiel mit nicht nur einer, sondern gleich zwei Kugeln oder Pinball Roulette mit dem Prinzip eines Flipper-Automaten. Das Kartenspiel Blackjack ist ebenfalls in verschiedenen Versionen vertreten, wie zum Beispiel Pontoon (Siebzehn und Vier) oder als ausgefallene Spielversion in einer Deal oder No Deal Variante.

Auch Poker oder Baccarat stehen zur Wahl. Es besteht beim Poker die Möglichkeit, Video Poker an einem Onlineautomaten, in einem separaten Poker-Raum gegen andere Mitspieler Online Poker zu spielen oder gegen einen virtuellen Dealer beim Casino Poker. Zudem werden Keno und Bingo Varianten oder Würfelspiele wie Craps oder Sic Bo angeboten, manchmal auch Arcade Games oder virtuelle Rubbel-Lose.

Das Live-Casino als Highlight im seriösen Online Casino bietet für Spieler Würfel-, Karten- und Tisch-Spiele in der Live-Version. Dort trifft man auf echte Croupiers und Dealer und kann gegen sie in einem Live-Stream wetten – eine Kombination aus realer und virtueller Welt.

Wie funktioniert die Ein- und Auszahlung von Geld im Online Casino?

Im Vergleich zu den „realen“ Spielbanken ergibt sich ein weiterer Vorteil beim Online Casino. Es steht eine große Variation an Möglichkeiten der Bezahlung zur Verfügung. Neben der klassischen Kreditkarte werden weitere digitale und moderne Optionen angeboten, um den gewünschten Betrag auf das Spielerkonto einzuzahlen.

Es besteht die Möglichkeit via Skrill oder Neteller (eWallets) Geld einzuzahlen. Auch mit Klarna oder Trusty, den Instant Banking Anbietern oder mit anonymen Prepaid Karten können Geldtransaktionen durchgeführt werden (Neosurf oder Paysafecard), ohne dass die Bankdaten angegeben werden müssen. Allerdings wird bei der Auszahlung des Gewinns ein Bankkonto notwendig. Es ist deshalb empfehlenswert, sich bezüglich Ein- und Auszahlung auf einen einzigen verlässlichen Zahlungsdienst festzulegen. Ein seriöses Online Casino ist verpflichtet, die Kunden-Identität wegen Geldwäsche nachzuprüfen.

Kann das Smartphone zum Spielen im Online Casino genutzt werden?

Natürlich ist es möglich in vielen Online Casinos auch mobil am Smartphone zu spielen. Die meisten lassen sich über den Browser spielen und es muss nicht zwingend eine App heruntergeladen werden. Eine Einzahlung über das Handy ist heute schon Standard, so hat man seine Spiel-Favoriten unterwegs immer dabei.