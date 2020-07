Libyen: Ägypten fordert von China Hilfe gegen die Türkei

Teilen

Kairo – Der ägyptische Außenminister Samih Schukri hat China aufgefordert, Türkeis Unterstützung für die von der UN anerkannten Regierung Libyens zu stoppen.

Wie die ägyptische Tageszeitung Al Ahram am Freitag berichtete, erörterte Schukri während eines Telefongesprächs mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi die jüngsten Entwicklungen in Libyen und „die engagierte ägyptische Position in seiner Haltung zu Libyen, vor allem die Wahrung der Einheit und Sicherheit des Landes“.

Wie Al Ahram weiter berichtet, habe er auch betont, wie wichtig es sei, den Terror zu bekämpfen und externe Einmischung von dem vom Krieg zerrissenen Land fernzuhalten, und verwies auf die türkische Unterstützung für die in Tripolis ansässige Regierung.

Der chinesische Außenminister habe darauf gedrängt, dass sich alle Seiten um die Unterstützung der Vereinten Nationen bemühen sollten sowie um die Wiederbelebung der Rolle der regionalen Organisationen wie der Arabischen Liga und der Afrikanischen Union. Er habe zudem gesagt, dass die grenzüberschreitende Bewegung von Terrorgruppen gestoppt werden müsse, um zu verhindern, dass Libyen zu einer Drehscheibe für Terroristen wird.

Yi habe betont, dass sein Land bestrebt ist, den Kontakt und die Koordination mit allen Seiten in der Region aufrechtzuerhalten und sich an einem Prozess zu beteiligen, um einen Waffenstillstand zu erreichen und die Friedensgespräche wieder aufzunehmen.

Rebellenkommandeur Chalifa Haftar hatte bei seinem Kampf gegen die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung in Tripolis Unterstützung von Kairo angefordert. Die Türkei unterstützt Libyens Präsident Fayiz As-Sarradsch.

Das Kriegsgeschehen in Libyen hat sich mit dem militärischen Einsatz der Türkei, der im Dezember vergangenen Jahres begann, verändert. Regierungschef as-Sarradsch kann sich nach einem Abkommen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan auf Korkut-Flugabwehrysteme und vor allem Bayraktar-TB2-Drohnen aus türkischer Produktion verlassen. Tripolis konnte somit die von Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Russland unterstützten Truppen des abtrünnigen Militärkommandanten Haftar zurückdrängen.

