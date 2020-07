Länderspiele

Fußball: DFB kündigt Testspiele gegen Türkei und Tschechien an

Der Spielplan für das Kalenderjahr 2020 steht. Nach fast zehnmonatiger Pause wird das Team von Bundestrainer Joachim Löw am 7. Oktober in Köln gegen die Türkei und am 11. November in Leipzig gegen die Tschechische Republik zwei Testländerspiele bestreiten.