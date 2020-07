Bundesliga: Nach der Saison ist vor der Saison

Letztlich war es wie immer. Der FC Bayern München ist zum achten Mal in Folge Deutscher Fußball-Meister geworden. Die Bundesliga hat sich in den zurückliegenden Jahren zur Allein-Herrschaft der Bayern entwickelt. Borussia Dortmund konnte abermals nur bis zum Rückrundenstart einigermaßen mithalten.

Letztlich war es wie immer. Der FC Bayern München ist zum achten Mal in Folge Deutscher Fußball-Meister geworden. Die Bundesliga hat sich in den zurückliegenden Jahren zur Allein-Herrschaft der Bayern entwickelt. Borussia Dortmund konnte abermals nur bis zum Rückrundenstart einigermaßen mithalten. Der RB Leipzig als Herbstmeister hat seinen Vorsprung nach der Winterpause innerhalb von wenigen Tagen recht kläglich verspielt. Wie wird die kommende Spielzeit verlaufen? Wird’s abermals eine „Start-Zielsieg“ für den FCB?

Fußball Wetten: Die Bundesliga Wettquoten 2020/21

Wer die Bundesliga Wettquoten für die kommende Saison betrachtet, kommt zu einer sehr einfachen Antwort – Ja. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick geht als haushoher Favorit ins nächste Spieljahr. Wer beim Buchmacher bwin zehn Euro auf die neunte bayrische Meisterschaft setzt, erhält im Erfolgfall lediglich 11,50 Euro retour. Etwas reizvoller sind die Bundesliga Wettquoten für Borussia Dortmund (6,50) und den RB Leipzig (15,0).

Alle anderen Bundesligisten dürften nicht im Entferntesten die Chance haben, um den Titel mitzuspielen. Eine 10 Euro-Wette auf Bayer 04 Leverkusen oder Borussia Mönchengladbach bringt immerhin einen Wettertrag von 670 Euro. Allen anderen Bundesliga-Klubs sind von bwin mit Wettquoten jenseits von 200:1 versehen.

Deutlich interessanter und spannender sollte der Bundesliga Abstiegskampf werden. Die Frage nach den Teams, die in die 2. Bundesliga abrutschen, ist mit folgenden, engen Quotierungen versehen.

Arminia Bielefeld: 1,85

1. FC Union Berlin: 2,25

FC Augsburg: 2,50

1. FSV Mainz 05: 3,25

SV Werder Bremen: 4,00

1. FC Köln: 4,00

VfB Stuttgart: 4,00

SC Freiburg: 6,00

Wann startet die Bundesliga?

Aufgrund der Corona Pandemie und den damit verbundenen Spiel- und Ligenverschiebungen im Sommer beginnt die Bundesliga 2020/21 verspätet. Das Eröffnungsspiel im deutschen Oberhaus soll – so der aktuelle Plan der DFL – am 18. September über die Bühne gehen. Bereits zuvor stehen die erste Runde im DFB-Pokal sowie zwei Begegnungen der Fußball-Nationalmannschaft auf dem Programm.

Was spricht für und gegen den FC Bayern München?

Betrachtet man die Kader aller Bundesligisten, kann es in der Prognose fürs neue Spieljahr nur eine Einschätzung gegeben. Der FC Bayern München hat mit Abstand den besten Kader. Rufen Robert Lewandowski & Co abermals ihr Leistungspotential ab, wird der Rest der Liga zum Zuschauen verdammt sein. Die Schwarz-Gelben vom BVB aus Dortmund werden zwar eine zeitlang mitspielen, schlussendlich aber erneut am eigenen Unvermögen, respektive der nicht vorhandenen Konstanz, scheitern.

Sucht man einen kleinen Punkt gegen den FC Bayern, kann eventuell die Champions League Endrunde im August gesehen werden. Der Deutsche Meister muss frühzeitig in die Saison starten und bereits unter höchster Belastung agieren. Es könnte sein, doch dies ist eine reine Eventualität, dass die Meisterspieler etwas müde in die neue Saison gehen. Borussia Dortmund kann sich indes langfristig oder dosiert auf den Bundesliga-Start vorbereiten. Der RB Leipzig ist hingegen noch in der Königsklasse aktiv, heißt ebenfalls einer frühen Belastung ausgesetzt.