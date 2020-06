Rekord-Deal: US-Unternehmen übernimmt türkischen Spieleentwickler Peak für 1,8 Milliarden

Teilen

Istanbul – Der aus San Francisco stammende Online-Spiele-Anbieter Zynga („Farmville“) hat für 1,8 Milliarden US-Dollar den türkischen Handyspiele-Entwickler Peak aus Istanbul übernommen. Das haben die Unternehmen am gestrigen Montag bekanntgegeben.

Zu Peaks bekannten Games gehören “Toon Blast” und “Toy Blast”. Das 2010 gegründete Unternehmen Peak zählt derzeit 100 Mitarbeiter. Mit dem Kauf soll Zyngas Anzahl der täglich aktiven Nutzer um rund 60 Prozent erhöht werden.

Die Bekanntgabe des Deals kam an der Börse gut an. Zyngas Aktien stiegen im US-Handel zeitweise um fast sieben Prozent. Zynga will den Kaufpreis zur Hälfte in bar und zur Hälfte in eigenen Aktien bezahlen. Die Übernahme soll im dritten Quartal abgeschlossen werden.

An der Übernahme verdiene Medienberichten zufolge auch der aus München stammende Risikokapitalgeber Earlybird mit. Demnach gehörten den deutschen Investoren zuletzt rund 30 Prozent an Peak Games.

Die Übernahme sei einer der größten Deals in der türkischen Geschichte, sagte ein Sprecher von Peak am Montag.

„Während des letzten Jahrzehnts haben wir Hunderte von Millionen Menschen in 193 Ländern erreicht, und unser Traum war es, Milliarden zu erreichen“, sagte Ömer Inönu, Strategiedirektor von Peak, auf einer Online-Konferenz.

„Mit einer sehr wichtigen Vereinbarung wird Peak seine Aktivitäten mit Zynga fortsetzen“, sagte Inönü.

Sidar Sahin, der Gründer der türkischen Firma, wird weiterhin Peak Games in Istanbul leiten, und der Betrieb der Firma wird unter der Marke Peak fortgesetzt, betonte Inönü. Zwei Peak-Spiele – Toy Blast und Toon Blast – gehörten zu den beliebtesten Spielen in den USA und Japan, fügte er hinzu. Peak Games erreiche täglich 12 Millionen aktive Nutzer.

Das erste Einhorn der Türkei

Mustafa Varank, der türkische Industrie- und Technologieminister, sagte, Peak Games sei das erste türkische Einhorn, also ein Startup-Unternehmen im Wert von über 1 Milliarde Dollar. Diese Übernahme sei ein Meilenstein für das Startup-Ökosystem des Landes, fügte er hinzu.

Ein Einhorn (englisch: Unicorn) bezeichnet ein Startup-Unternehmen mit einer Marktbewertung, vor einem Börsengang oder einem Exit, von über einer Milliarde US-Dollar. Das Magazin Fortune listet im Juni 2016 insgesamt 174 Einhorn-Startups, darunter auch einige europäische und deutsche Unternehmen.

Ruhsar Pekcan, die Handelsministerin des Landes, betonte, dass die Übernahme ein „stolzer Moment für die Türkei“ sei. Berat Albayrak, der Finanzminister, betonte, dass diese Vereinbarung eine der größten Übernahmen in der türkischen Geschichte sei.