Sind Sie auf der Suche nach etwas Neuem? Auf dem Glücksspielmarkt erscheinen ständig neue Casinoanbieter. Was neue Casinoseiten besonders interessant macht, ist dass sie sich alle Mühe geben, um neue Kunden zu gewinnen. Im harten Konkurrenzkampf sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Alles beginnt mit Willkommensangeboten und setzt sich über Einzahlungsboni, reguläre Promotionen und Turniere fort. Jedes seriöse online Casino versucht, sich durch innovative Features und attraktive Bonusangebote von der breiten Masse abzuheben.

2Bet Casino

22Bet wurde im Jahre 2018 von echten Profis gegründet, die genau wissen, was die Herzen der modernen Spieler begehren. Diese Spielplattform vereinigt in sich beliebte Glücksspiele, Sportwetten, Live-Wetten, Live Casino, Cybersport, TV-Spiele und vieles mehr. Was die Glücksspiele anbetrifft, so stehen im Spielportfolio die besten Titel von vielen renommierten Software-Entwicklern zur Verfügung, darunter Microgaming, Playson, Pragmatic Play, Betsoft, EGT, iSoftBet, Quickspin, Red Tiger.

Bei der Entwicklung der Bonusangebote hat das 22Bet-Team die Interessen der Casino-Fans und Sportwetten-Fans berücksichtigt und zwei separate Bonussysteme gemacht. Neukunden, die Casinospiele bevorzugen, werden vom 100% Willkommensbonus bis hin zu 300 Euro profitieren. Um diesen zu erhalten, muss man nur die erste Einzahlung tätigen. Die Mindesteinzahlung beträgt nur 1 Euro. Zudem offeriert 22Bet täglich Freispiele für Spiel des Tages.

Vorteile des 22Bet Casinos:

Casinospiele und Sportwetten an einem Ort

mobilfreundliches Design

zahlreiche Zahlungsoptionen

Einzahlungen auch mit Kryptowährungen möglich

24/7 professioneller Kundensupport

Maneki Casino

Maneki online Casino ist ein neuer freundlicher Anbieter, der alle Arten der Glücksspiele seinen Kunden gerne anbietet. Das Casino ist seit kurzem (2019) in der Gambling-Branche präsent, aber es wird betrieben von der N1 Interactive Ltd., dem Unternehmen mit langjähriger Erfahrung und vielen erfolgreichen Projekten (wie z. B. SlotWolf Casino, Paradise Casino, Bob Casino, Spinia, Betchan, Betamo und andere). Maneki besitzt eine gültige Lizenz von der Malta Gaming Authority.

Spieler profitieren bei diesem Anbieter von einem recht guten Angebot an Video Slots, Video Poker, Tisch-, Karten- und Live-Dealer-Spielen. Alle Spiele sind hochwertig und stammen von bekannten Software-Entwicklern wie Microgaming, Quickspin, EGT, Play’n Go, Novomatic, Evolution Gaming. Eine weitere Besonderheit liegt darin, dass jeder Neuspieler zwischen 2 Willkommenspaketen auswählen kann. Daneben offeriert das Unternehmen ständig wöchentliche Einzahlungsboni und interessante Turniere.

Vorteile des Maneki Casinos:

großes Spielangebot

führende Software-Entwickler

zahlreiche Turniere

VIP-Club

mobilfreundliches Design

Hyper Casino

Zu den jüngeren Glücksspielunternehmen gehört auch das Hyper Casino, das über drei Glücksspiellizenzen verfügt – Malta Gaming Authority, Swedish Gambling Authority und UK Gambling Commission. Dieser Anbieter punktet mit einer breiten Palette an Casinospielen (700+).

Neben Video Slots werden Ihnen klassische Automatenspiele, Tischspiele wie Roulette und Blackjack, Video Poker und Live Dealer Spiele angeboten.

Der Willkommensbonus bis zu 300 Euro ist auf die ersten zwei Deposits aufgeteilt. Man hat auch die Möglichkeit, 10% der verlorenen Einzahlungen als bares Geld zurückzuerhalten.

