Ramadan: Mesut Özil spendet 101.000 Dollar an Türkischen Roten Halbmond

Istanbul – Wieder einmal hat der deutsch-türkische Ex-Nationalspieler Mesut Özil die Herzen der Menschen erobert. Der für seine Wohltätigkeitsaktionen bekannte Arsenal-Star spendete in dem für Muslime heiligen Monat Ramadan dem Türkischen Roten Halbmond 101.000 Dollar.

Wie die Hilfsorganisation gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu mitteilte, sollen mit dem Geld Nahrungsmittelpakete für das abendliche Fastenbrechen angeschafft werden. Insgesamt sollen in der Türkei, in Syrien und in Somalia 114.000 Hilfsbedürftige mit Mahlzeiten versorgt werden. Der Chef des Türkischen Roten Halbmondes, Kerem Kinik, dankte dem Fußballprofi. „Dank unseres Bruders Mesut werden wir in der Lage sein, Pakete an bedürftige Menschen zu liefern – und zwar so schnell wie möglich“, so Kinik.

Operationen für Kinder

Özil und seine Frau Amine Gülşe spendeten im vergangenen März zudem erneut an die „Big Shoe“-Stiftung, diesmal um lebenswichtige Operationen für 40 Kinder in Myanmar zu ermöglichen

Die Familien der Kinder sagten, dass sie dem vorbildlichen Paar dankbar seien. Auch das Big Shoe-Team dankte Özil auf seiner offiziellen Twitter-Seite und teilte mehrere Fotos von ihrer Arbeit in Myanmar.

Dr. Herbert Bauer und sein Team von der Interplast-Sektion Stuttgart-Münster waren für die Durchführung der Operationen verantwortlich. Özil unterstützt „Big Shoe“ bereits seit 2014. Die während der WM 2006 in Wangen im Allgäu gegründete Organisation sammelt Spenden für deutsche und schweizer Ärzte, damit sie weltweit Kinder aus sozial benachteiligten Familien operieren können.

Özil bezahlt 1.000 Operationen für Kinder

Zu seiner Hochzeit mit der ehemaligen türkischen Schönheitskönigin Amine Gülşe im vergangenen Sommer, kündigte der Mittelfeldstar an, die Kosten für 1.000 Operationen für hilfsbedürftigen Kinder weltweit zu übernehmen.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir hier in Istanbul heiraten werden. Dieses Glück möchten wir mit Kindern teilen, denen es nicht so gut geht. Wir werden 1.000 Kindern eine bessere Zukunft schenken, indem wir Ihnen notwendige Operationen ermöglichen, die sich Ihre Familien sonst nicht leisten könnten“, schrieb Özil auf seinem Twitter-Account.

