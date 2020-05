Tourismusverband: Jeder dritte Arbeitsplatz könnte verloren gehen

Teilen

Der Tourismussektor steht vor dem Zusammenbruch, als die Deutschen ihre Urlaubspläne fallen lassen

Von Galina Dubov

Eine Umfrage zeigt die Angst, die Deutsche während der Corona-Krise vor dem Reisen empfinden. Weiterhin geht aus ihr hervor, dass ein Drittel der Arbeitsplätze im deutschen Tourismus ohne staatliche Hilfe verloren gehen werden und somit die Tourismusbranche vor dem Zusammenbruch steht.

Auch Michael Frenzel, der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Tourismuswirtschaft (BTW), bestätigt, dass jeder dritte Arbeitsplatz in der deutschen Tourismusbranche verloren gehen könne, wenn nicht der Staat eingreife. Von den rund 3 Millionen Beschäftigten der Branche in Deutschland seien rund eine Million von Arbeitslosigkeit bedroht. Etwa bereits 70 Prozent gehen im Rahmen einer staatlichen Regelung, die eine Kompensation für Arbeitsausfälle vorsieht in Kurzarbeit.

Der BTW-Präsident sagte auch langfristige Veränderungen in der Branche voraus, wobei große Online-Unternehmen den Markt dominieren würden, während kleinere Reisebüros und Reiseveranstalter verschwänden. Frenzel fordert die Regierung außerdem auf, ein Gutscheinsystem einzuführen, das die Bar ausgleiche für Kunden, deren Reisen wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt wurden, ersetzt. Eins ist also klar, die Tourismusbranche in Deutschland dürfte unter der derzeitigen Reisebereitschaft der Deutschen inmitten der Unsicherheiten, die durch die Coronavirus-Krise entstanden sind, leiden.

Eine kürzlich durchgeführte YouGov-Umfrage hat ergeben, dass fast die Hälfte der Deutschen (48%) keine Wiedereröffnung der europäischen Grenzen für die Sommerferien wünscht. Seit Mitte März gibt es in Deutschland eine allgemeine Reisewarnung, und die Grenzen sollen frühestens bis Mitte Juni geschlossen bleiben.

Rund 42% hatten der Umfrage zufolge darauf verzichtet, überhaupt Urlaub zu machen. Aber 16% wollten trotz Einschränkungen ins Ausland reisen, 13% innerhalb Deutschlands. Normalerweise würden die Deutschen lieber im Ausland als im Inland Urlaub machen. Eine Umfrage ergab, dass 74% der Urlaubsreisen in andere Länder gingen.

